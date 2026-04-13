Presentan un SUV que ya se convirtió en el mejor auto del año en el mundo

BMW Group oficializó la llegada del nuevo BMW iX3 40, la segunda variante de propulsión de su renovada línea de vehículos deportivos totalmente eléctricos. Este modelo, que se posiciona como la opción de entrada a la gama de la Neue Klasse, busca ampliar la oferta comercial tras el reciente lanzamiento del iX3 50 xDrive en el mercado alemán.

El iX3 40 incorpora la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, denominada Gen6. El vehículo cuenta con un motor síncrono eléctrico situado en el eje trasero que entrega una potencia de 235 kW (320 HP) y un torque máximo de 500 Nm.

Según los registros técnicos de la compañía, esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, con una velocidad máxima limitada a 200 km/h. El sistema eléctrico opera bajo una arquitectura de 800 voltios.

El SUV permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos UWE FISCHER

La batería, con una capacidad útil de 82,6 kWh, adopta celdas cilíndricas de iones de litio que incrementan la densidad energética en un 20% respecto a los modelos previos. Su tecnología permitió reducir el peso total y uso de materiales. Esta configuración permite una autonomía máxima de 635 kilómetros bajo el ciclo WLTP (protocolo internacional vigente desde 2019 en Europa para homologar consumos).

El modelo permite una autonomía máxima de 635 kilómetros bajo el ciclo WLTP

En cuanto a la carga, el sistema admite potencias de hasta 300 kW. Según informó la compañía, esto posibilita recuperar 300 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos al conectar el vehículo en estaciones de corriente continua y el proceso de carga del 10 al 80% demandaría 21 minutos en condiciones óptimas.

BMW Group oficializó la llegada del nuevo BMW iX3 40 Fabian Kirchbauer

El diseño exterior mantiene los lineamientos de la Neue Klasse, con una estética definida por superficies modernas, líneas marcadas y una parrilla que se ve dividida en la mitad por dos rectángulos, un concepto “de cuatro ojos”.

La parrilla del modelo generó polémica por su diseño Fabian Kirchbauer

En el habitáculo, BMW implementó el sistema Panoramic iDrive con el software Operating System X, donde el control integra comandos táctiles y por voz mediante el asistente personal de BMW, que ahora incluye una colaboración con Amazon para integrar Alexa.

El vehículo estrena la función Soft-Stop, que gestiona el motor eléctrico para lograr una detención imperceptible y sin ruidos. El fabricante destacó este avance como “la parada más suave en la historia de la marca”.

El vehículo estrena la función Soft-Stop, que gestiona el motor eléctrico para lograr una detención imperceptible

El equipamiento de serie iguala en diseño interior y exterior al iX3 50 xDrive. Los precios, las fechas de lanzamiento y las configuraciones específicas para cada mercado internacional serán comunicados por la marca en los próximos meses.

El nuevo SUV logró ser reconocido como “Auto Mundial del Año 2026″ por los World Car Awards. La distinción fue otorgada luego de que un jurado internacional compuesto por 98 periodistas automotrices eligiera al modelo como ganador de esta categoría, además de contar con el galardón a “Vehículo Eléctrico Mundial 2026”.