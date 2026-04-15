BYD: qué dijo la empresa china sobre el feroz incendio que se desató y cómo afectará en la Argentina

El martes último por la mañana, un feroz incendio se desató en uno de los estacionamientos de BYD, el gigante automotriz chino, en Shenzhen. Desde la automotriz, explicaron en un comunicado oficial que el lugar afectado se destinaba a unidades “de prueba y desechados”.

Así las cosas, el fuego y los destrozos no afectan a la operación comercial de la automotriz en ninguna parte del mundo. Desde la marca explicaron que “no tiene relación con el stock de ventas” y que la operatoria en la Argentina seguirá sin cambios.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

En cuanto al incendio, imágenes verificadas por Reuters mostraron una densa columna de humo elevándose a lo largo de un edificio de varios pisos en Pingshan. En el lugar trabajaron bomberos y efectivos policiales.

Según explican especialistas, cuando se incendian vehículos eléctricos, el fuego suele prolongarse por más tiempo. Además, las baterías hacen más difícil extinguirlo y tiende a reactivarse, por lo que se requieren protocolos especiales para controlar las llamas.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

BYD se prepara para el lanzamiento de su pickup Shark

Del otro lado del mundo, la Argentina recibirá en pocas horas a la primera pickup mediana de la marca en el país. Se trata de una unidad híbrida enchufable que promete más de 400 CV y 800 kilómetros de autonomía.

Porta el sistema DMO (Dual Mode Off-Road), una arquitectura híbrida enchufable desarrollada específicamente para vehículos con aptitudes todoterreno. El sistema combina un motor naftero 1.5 turbo que funciona bajo ciclo Miller —de 183 CV y 260 Nm— con dos motores eléctricos, uno en cada eje, lo que le permite ofrecer tracción integral sin necesidad de una conexión mecánica convencional entre ambos trenes.

La pickup tiene tecnología híbrida enchufable

El motor eléctrico delantero aporta el equivalente a 230 CV, mientras que el trasero ronda los 200 CV. En conjunto, el sistema entrega una potencia combinada de 437 CV y un torque de 650 Nm, cifras que la posicionan entre las pickups de mayor rendimiento del segmento, con valores que prácticamente duplican a los de muchas medianas tradicionales.

A diferencia de los sistemas 4x4 convencionales, que dependen de una conexión mecánica entre ambos ejes, la Shark utiliza un esquema de tracción integral eléctrica (e-AWD), donde cada eje es impulsado de manera independiente.

El interior de la nueva pickup BYD

Esto no solo elimina componentes como el árbol de transmisión, sino que también posibilita una distribución del torque más rápida y precisa, mejorando la capacidad de tracción en situaciones de baja adherencia y optimizando el comportamiento dinámico tanto en ruta como fuera de ella.

La batería, ubicada en la parte central inferior del vehículo, tiene una capacidad cercana a los 30 kWh y está protegida por un blindaje que recorre el piso de la camioneta de extremo a extremo, pensado para soportar condiciones exigentes de uso off-road. En cuanto a la recarga, puede pasar del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos utilizando corriente continua de 40 kW.