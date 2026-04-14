El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD informó que este martes por la mañana se produjo un incendio en un estacionamiento ubicado dentro de un parque industrial en Shenzhen, sin que se registraran víctimas.

Según detalló la compañía en un comunicado, el lugar afectado funcionaba como área de guarda para “vehículos de prueba y dados de baja” y el fuego ya fue controlado. El hecho había sido reportado previamente por el departamento local de bomberos.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por Reuters mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde un edificio de varios pisos, mientras las llamas se extendían a lo largo de una amplia sección de la estructura. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y efectivos policiales.

BYD tiene su sede global en el distrito de Pingshan, en la ciudad de Shenzhen, al sur de China. Tras conocerse el incidente, sus acciones registraban una baja del 0,6% a las 02:08 (hora local).

De acuerdo con especialistas, los incendios en vehículos eléctricos suelen prolongarse más en el tiempo y son más difíciles de extinguir que los de autos con motor de combustión interna, debido a su tendencia a reactivarse.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables y componentes electrónicos para teléfonos móviles, BYD ingresó al sector automotor en 2003 tras adquirir una planta de Tsinchuan Automobile, de cuya línea salió su primer modelo a combustión, el F3.

El nombre de la compañía responde al lema “Build Your Dreams” (“Construye tus sueños”), que sintetiza la visión de su fundador, Wang Chuanfu, orientada al desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles.

En 2005 presentó su primer prototipo eléctrico y en 2008 lanzó al mercado su primer híbrido enchufable; para 2022, la empresa dejó de producir vehículos a combustión interna para concentrarse exclusivamente en modelos electrificados.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

El portfolio de la marca se organiza en dos grandes líneas: Dynasty —con modelos como Qin, Han, Tang, Song y Yuan— y Ocean, que incluye, entre otros, a Seal, Seagull y Dolphin, este último recientemente introducido en la Argentina. Además, cuenta con una división de alta gama.

La compañía desembarcó en el país a comienzos de octubre a través de su propia filial, sin importador, con tres modelos: el citycar eléctrico Dolphin Mini, el SUV eléctrico Yuan Pro y el SUV híbrido enchufable Song Pro DM-i. Actualmente, su red cuenta con 17 puntos de venta, de los cuales 14 disponen de servicio de posventa.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

El plan de lanzamientos para este año contempla entre cinco y seis nuevos modelos, en su mayoría híbridos. Entre ellos, se prevé la llegada de la pick-up mediana híbrida enchufable Shark en el primer trimestre de 2026. Además, desde mediados de 2027 comenzarían a arribar vehículos producidos en la planta brasileña de Camaçari, en el estado de Bahía, que inició operaciones a fines de 2024.

Con información de Reuters.