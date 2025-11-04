Qué pasa si mezclo distintos tipos de refrigerante: errores que pueden romper el motor

Este fluido es de suma importancia en el funcionamiento de cualquier auto: qué es y qué pasa si se mezclan dos categorías diferentes
- 2 minutos de lectura'
El líquido refrigerante, también conocido como anticongelante, es un fluido de suma importancia para el motor del vehículo en cuestión, ya que su principal objetivo es regular la temperatura y evitar que esta se eleve por encima de lo normal.
Por tanto, si a un auto le falta líquido refrigerante, el motor podría sobrecalentarse y sufrir daños severos, lo que representaría, a su vez, una costo económico importante para repararlo.
Para ponerlo en números, un motor naftero alcanza temperaturas de entre 90°C y 100°C, según explican desde YPF.
Existen distintos tipos de anticongelantes con diferentes características y cada auto viene especificado por su fabricante con el tipo que necesita ese motor. Estos son algunos de los más conocidos, además de sus colores identificatorios:
- Inorganic Additive Technology (IAT): es verde
- Organic Acid Technology (OAT): es rojo, naranja o rosa
- Hybrid Organic Acid Technology (HOAT): es amarillo
- Silicated Organic Acid Technology (Si-OAT): es violeta
- Phosphated Organic Acid Technology (P-OAT): es azul
Por ende, sabiendo que existen distintos, es necesario saber que mezclar anticongelantes podría provocar fallas en el circuito de refrigeración y, como consecuencia, provocar que el motor alcance temperaturas elevadas.
Cómo saber cuál usar y cada cuánto hay que agregarle
Para identificar qué tipo de anticongelante usar, siempre se debe consultar el manual o la etiqueta del depósito de refrigerante, donde el fabricante especifica el tipo adecuado para ese motor. Cada propulsor está diseñado para trabajar con una fórmula determinada que garantiza la correcta protección contra la corrosión y el sobrecalentamiento.
En lo que respecta a cada cuánto tiempo hay que agregar líquido refrigerante, existen diversas respuestas. Ante todo, es necesario revisarlo de manera periódica para verificar cuánto líquido tiene el auto; si el nivel es bajo, hay que agregarlo de manera urgente.
En cuanto al uso, se recomienda renovarlo cada uno o dos años, o luego de recorrer unos 20.000 kilómetros. Aunque algunos especialistas sostienen que debe realizarse un cambio de manera anual.
- 1
Comienza la preventa de una nueva pickup que llega a la Argentina
- 2
Ford anunció que fabricará un nuevo modelo de pickup en la Argentina
- 3
Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto
- 4
La impensada característica de los autos que podría aumentar el gasto de nafta