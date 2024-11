Qué pasará con los precios de los autos luego de los cambios en el impuesto PAIS

El Gobierno dejó de cobrar parte del impuesto PAIS con el objetivo final de eliminar el tributo a finales de diciembre. Si bien la medida todavía no se publicó en el Boletín Oficial, según pudo saber LA NACION, ARCA ya modificó la normativa y tiene vigencia a partir de hoy, 25 de noviembre.

La industria automotriz es una de las más afectadas por este tributo dado su alto grado de componentes importados. No solo se trata de piezas para la producción local sino también de modelos que llegan al país desde otras latitudes. A ese escenario hay que sumarle un gran incremento de lanzamientos de vehículos importados, que se apalancan en la apertura de las importaciones, pero que aún así llegan con una alta carga impositiva.

Lo que se tiende a creer con este anuncio es que los precios de los autos bajarían una vez reglamentada la eliminación del impuesto. Sin embargo, el impacto no sería tan directo como podría especularse, según le comentaron a LA NACION fuentes del sector. Es una cuestión estratégica y de competitividad que no sólo se ve afectada por el pulso del mercado, sino también por la incidencia de este y otros impuestos.

“Puede impactar más a un modelo que a otro. Es difícil saberlo hasta que no se analice. A priori, debería [impactar en el precio], pero repercuten muchas más variables también”, le explicaron desde el sector a este medio. “Se va a reflejar según el segmento. No afecta a todos los modelos por igual, no es algo tan lineal; es un tema un poco más complejo”, ampliaron ante la consulta de LA NACION.

Por ejemplo, hay modelos que tienen niveles de integración de piezas locales de entre el 40% y el 48% siendo el porcentaje restante el componente importado. Sobre esas piezas se opera la eliminación del impuesto –y sobre los insumos importados que compran autopartistas para producir–, por lo que el impacto es indirecto. Además, el precio final que paga un cliente por un 0km se ve afectado por otros tributos más, como el IVA (21%), el impuesto al lujo (según la escala y si corresponde) y la comisión de venta del concesionario, que ronda el 14%.

Ahora bien, el impacto más notorio podría estar en modelos que llegan desde Brasil, dado que cualquier ajuste en el impuesto impacta en el 100% del vehículo. Las automotrices, sin embargo, se mueven con cautela al momento de hablar de precios. Hay otros componentes, explican, como el ajuste por inflación, que podría repercutir en la lista de precios de diciembre. “En algunos modelos el ajuste se notaría más y en otros menos o quizás no se ve tan reflejado; hay que analizarlo”, explicaron en una terminal.

“Igualmente podría haber una baja. El Gobierno espera que suceda, pero es según el modelo”, añadieron desde otra marca. “Lo que va a haber es más disponibiliad de capital para otras inversiones que estaban paradas. Es una buena medida [la tomada por el Ejecutivo], pero no es una baja lineal [de precios]”, explicaron.

En lo que respecta a otros modelos importados, las fuentes consultadas aseguran que va a haber una baja de precios, pero que el verdadero impacto e incremento en la competitividad se daría cuando “bajen el arancel extrazona”. “Sólo el 8% de los importados vienen de extrazona y esos van a bajar. Pero si bajara el arancel, habría mucha más competencia. Hoy, los modelos con esta característica pagan el 35%”, sintetizaron.

Entre tanto, importadoras que operan con dólares propios aseguraron que, en su caso, no se observarán cambios en los precios.

