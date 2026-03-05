Una automotriz aumenta su producción, agrega un nuevo producto y advierte sobre los autos chinos

En el marco de los 140 años de Mercedes-Benz a nivel mundial, contados desde la patente del triciclo motorizado de Carl Benz, la compañía decidió celebrarlo con una iniciativa llamada “140 años, 140 lugares” alrededor del mundo, en la que tres unidades del nuevo Clase S recorrerán 50.000 kilómetros. Dentro de ese recorrido se incluyeron tres destinos de la Argentina, uno fue ellos Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Allí, Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en la Argentina, mencionó el honor que sentía al ver que el país sea parte de esta iniciativa global, como también mencionó que este año se cumplen en la Argentina 75 años desde que la compañía comenzó a producir vehículos.

La producción de vehículos de Mercedes-Benz en el país cumple 75 años

Como parte de esas novedades, anunció una iniciativa inesperada, se trata del inicio de la producción de bicicletas eléctricas en la planta de Virrey del Pino, que ya se encuentran a la venta en la red de concesionarios y se comercializan aproximadamente por menos de US$2000.

“El armado y el ensamblaje se realizan con operarios de la planta, aunque también contamos con proveedores locales”, comentó Herrero, quien aclaró que la marca de las bicicletas es Prestige Auto.

También señaló que en la planta se están fabricando motorhomes que aún no salieron a la venta y que, en principio, están pensados para sectores como el minero, donde se requieren unidades como el Sprinter, por ejemplo en versión 4x4.

En relación con su producción local, Herrero dijo que la compañía decidió aumentar la fabricación con la misma dotación de personal, es decir, sin despedir ni contratar empleados. En concreto, la producción se ve incrementada en un 35% sin necesidad de sumar un tercer turno en la fábrica.

Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, representada por Prestige Auto

De esta manera, la planta, que el año pasado produjo 14.000 unidades del Sprinter, este año fabricará 20.000. Para lograrlo, el CEO comentó que tuvieron que eliminar los tiempos muertos y distintas ineficiencias en los procesos. Además, al no despedir a nadie, se generó una comunidad de trabajo enfocada en el proyecto.

“Todos los operarios aceptaron el desafío. De hecho, hicimos un acuerdo: si todo salía bien, íbamos a realizar la fiesta de fin de año y poner en funcionamiento el Ateneo, con piletas y canchas de pádel completamente nuevas. Como finalmente todo salió según lo previsto, se hizo la fiesta de fin de año, el Ateneo ya está funcionando e incluso ahora también hay un centro de visitas”, dijo.

La cosecha de este esfuerzo no sólo fue para los propios de la marca sino también para los consumidores, según Herrero, ya que al tener la variable de costos fijo (por no haber contratado a más empleados y haber producido más) mantuvieron los precios iguales aproximadamente por cinco meses y lograron pasar a pesos en la lista de precios al Sprinter.

Además, destacó un logro del modelo: en enero de este año se comercializaron 768 unidades del Sprinter, el mayor registro mensual en la historia de la compañía en el país.

En enero de 2026 se registró el récord histórico de ventas del Sprinter

Respecto a los precios, como el Senado aprobó a fines de febrero la eliminación del impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo —medida que comenzará a regir a partir de abril—, Mercedes-Benz decidió aplicar descuentos de manera anticipada para evitar que se paralicen las ventas. De hecho, incluso antes de que la iniciativa comenzara a tratarse en el Poder Legislativo, la compañía ya había empezado a ofrecer rebajas equivalentes al impacto del tributo.

En esa línea, ya se difundieron los montos correspondientes a abril con los descuentos contemplados y el impuesto al lujo ya sin efecto. Difiere entonces de la lista de marzo, que todavía posee los valores con el impuesto. Si bien en la práctica se venden con descuentos, los listados oficiales no los mostrarán explícitamente hasta abril.

También, aprovechando la coyuntura actual, Herrero comentó que la compañía está analizando traer modelos desde los Estados Unidos sin pagar el arancel extrazona del 35%, a partir del acuerdo comercial que permite el ingreso de hasta 10.000 unidades provenientes de ese país sin ese tributo.

“Si traemos modelos, ese beneficio se trasladará a precios para el cliente. Pero además, si traigo algo de allá [Estados Unidos], quiero aprovechar para venderles algo”, dijo entre risas.

Su mirada sobre los autos chinos en la Argentina

Herrero sostiene que los autos de origen chino tendrán un gran impacto en el mercado local. De hecho, trazó un paralelismo con lo que sucede en países como Perú o Ecuador, donde los vehículos provenientes de ese país ya representan alrededor del 45% del mercado y no descartó que una situación similar pueda darse en el plano local en algunos años.

Para Herrero el auto chino se está convirtiendo en un negocio de moda CHINATOPIX

Además, comentó algo curioso: “El auto chino se está convirtiendo en un negocio de moda. Antes estábamos acostumbrados a que un auto durara unos cinco años; en cambio, ahora te das cuenta de que un auto chino del año pasado no lo reconocés si lo comparás con uno actual. Por ende, ves que cambian los autos una vez por año”.

“La industria argentina va a tener que batallar y eliminar las incomodidades y burocracias que la vuelven poco competitiva, como por ejemplo Ingresos Brutos. Y, por otro lado, para mí lo que realmente vale es la relación del cliente con la marca: si podés manejar eso, el producto pasa a un segundo plano”, agregó.