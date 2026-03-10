Toyota publicó los precios para marzo 2026: los modelos que están más baratos

Toyota cerró 2025 como la marca que más vehículos 0km comercializó en el mercado de la Argentina, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ahora bien, durante el primer bimestre del año en curso se ubicó como la tercera automotriz con más ventas, con 12.522 patentamientos, lo que representó una caída del 27% respecto a los primeros dos meses del año anterior.

En lo que respecta al total de la industria, durante enero y febrero también cayeron los patentamientos respecto al mismo período del año anterior, con una baja interanual del 4,9%. En parte por ello, las automotrices congelaron su catálogo, es decir, sus listas de precios no aumentaron ni bajaron.

La única excepción fueron los modelos alcanzados por el impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo, que se eliminará de manera definitiva en abril y provocó una baja en los valores de los vehículos afectados.

En ese contexto, Toyota difundió su lista de precios y llegó sin cambios en los modelos que no estaban afectados por el tributo eliminado.

Los autos más baratos de Toyota en marzo

El modelo más accesible de la marca continúa siendo el Toyota Yaris, que se posiciona como la puerta de entrada al universo Toyota en el mercado local.

Toyota Yaris XS 1.5 CVT (versión base): $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris S 1.5 CVT (versión tope de gama): $40.956.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

El segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, el nuevo SUV del segmento B de la marca japonesa que se adentró de lleno en el mercado hace algunas semanas tras su la lanzamiento comercial oficial.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT (versión base): $41.464.000

$41.464.000 Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT (versión tope de gama): $54.020.000

Toyota Yaris Cross

En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT (versión base): $44.082.000

$44.082.000 Toyota Corolla 1.8 SEG eCVT (versión tope de gama): $56.180.000

Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder histórica de su segmento y del mercado argentino en 2025 y en el acumulado de 2026.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble, versión base): $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux SRX 4×4 AT (versión tope de gama): $84.349.000

Toyota Hilux

Y en el quinto lugar dentro de la gama más accesible de la marca corresponde ya al segmento SUV, con el Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT (versión base): $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (versión tope de gama): $63.684.000

Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera: