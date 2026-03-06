Cuáles son las marcas de autos más confiables y duraderas, según un estudio internacional

La compra de un auto suele generar una gran cantidad de dudas, sobre todo por la diversidad de segmentos disponibles, los distintos niveles de equipamiento y los precios. A eso se suma otra inquietud clave que es la confiabilidad del vehículo, especialmente cuando se prioriza ese aspecto por sobre el resto, con el objetivo de evitar dolores de cabeza y visitas frecuentes al taller con el paso de los años.

En relación con esta última inquietud, una organización sin fines de lucro estadounidense llamada Consumer Reports llevó adelante un estudio basado en información aportada por propietarios de alrededor de 380.000 vehículos a lo largo de un año, quienes reportaron distintos inconvenientes surgidos en el uso cotidiano. El análisis, que lo realizan anualmente, incluyó modelos comprendidos entre los años 2000 y 2025, y algunos modelo 2026 siempre y cuando el tamaño de la muestra fuera suficiente.

A su vez, se contempló un total de 20 problemáticas específicas, que abarcaron desde fallas menores, como desgastes o roturas en el revestimiento interior, hasta inconvenientes más graves y costosos de reparar, como problemas en el motor, la transmisión o la batería del vehículo. Lógicamente, no todas las fallas tuvieron el mismo peso: cada una fue ponderada según su gravedad e impacto, lo que derivó en una puntuación final de confiabilidad que va del 1 al 100.

Los problemas relevados abarcaron desde los ms leves hasta los ms graves Shutterstock

“Para calcular la puntuación general de un vehículo, combinamos la calificación de fiabilidad con los datos recopilados en nuestras pruebas en pista, así como con los resultados de nuestra encuesta de satisfacción del propietario, las características de seguridad y los datos de las pruebas de choque”, detallaron.

Las marcas más fiables, según el informe

El estudio identificó a las siguientes 10 marcas como aquellas que reportaron la menor cantidad de problemas y registraron el mejor desempeño general (cabe aclarar que como el estudio es internacional hay algunas marcas que no se encuentran disponibles en la Argentina):

Toyota: 66 puntos

66 puntos Subaru: 63 puntos

63 puntos Lexus: 60 puntos

60 puntos Honda: 59 puntos

59 puntos BMW: 58 puntos

58 puntos Nissan: 57 puntos

57 puntos Acura: 54 puntos

54 puntos Buick: 51 puntos

51 puntos Tesla: 50 puntos

50 puntos Kia: 49 puntos

El Honda Passport fue el modelo que obtuvo el puntaje ms alto, con 97 puntos sobre 100

En el podio no hubo sorpresas, ya que se ubicaron las tres automotrices —Toyota, Subaru y Lexus— que se mantuvieron por segundo año consecutivo en este ranking como las más fiables. "Cada marca sigue principios similares que aumentan la confiabilidad, incluyendo el uso de componentes compartidos en toda la línea de modelos y la implementación de cambios conservadores e incrementales al rediseñar un vehículo”, comentaron.

El Toyota 4Runner se ubic entre los modelos ms fiables del estudio, con un puntaje de 95 puntos

Por otro lado, entre las sorpresas, este año Tesla logró una mejora significativa en su calificación al escalar ocho posiciones y ubicarse como el noveno fabricante más confiable, según este informe. El avance se explicó en gran parte por el buen desempeño del Model 3, que fue catalogado como el auto eléctrico más confiable de la encuesta, y del Model Y, que se destacó tanto como el SUV eléctrico más confiable como el vehículo eléctrico con mejor calificación general del relevamiento de este año.

El modelo de Tesla con mejor puntuacin fue el Model Y con 81 puntos

Entre otros temas, en esta oportunidad, se concluyó los vehículos híbridos tradicionales tuvieron un mejor desempeño que los eléctricos puros y los híbridos enchufables. “La mayoría de los autos, monovolúmenes, SUV y camiones híbridos (que combinan un motor de gasolina con un pequeño motor eléctrico y batería) presentan una fiabilidad media o superior en la encuesta de este año”, redactaron en el estudio.

Los híbridos son más complejos que un vehículo con solo un motor de combustión interna. Sin embargo, algunos fabricantes de automóviles, en particular Toyota, pero también Hyundai y Kia , los han fabricado durante tanto tiempo que sus versiones híbridas suelen ofrecer una fiabilidad similar o superior a la de las versiones de gasolina.

Las versiones híbridas también ofrecen un mejor ahorro de combustible y, a menudo, una mejor conducción que la versión de gasolina. Por eso, se observa con frecuencia que las versiones híbridas de un modelo superan a las no híbridas en nuestras clasificaciones de vehículos.