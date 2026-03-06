Multas 2026: cuánto cuesta cada infracción en marzo

Las infracciones de tránsito se mantienen como una preocupación constante para los conductores, ya que no sólo implican un costo económico cada vez más elevado, sino que también generan un problema a la hora de renovar la licencia de conducir, por ejemplo.

En ese marco, la Secretaría de Transporte, perteneciente al Ministerio de Economía, difundió valores de referencia para varias infracciones en marzo de 2026 (en su mayoría vinculadas a la documentación):

No contar con la cédula del vehículo: $47.400

$47.400 No contar con la licencia de conducir: $284.400

$284.400 No contar con el seguro vigente: $284.400

$284.400 Circular sin patente o con la patente adulterada: $284.400

$284.400 Circular sin VTV: $284.400

$284.400 Alcoholemia positiva: $1.896.000

Conducir sin la licencia de conducir representa una infraccin de $284.400

Por qué el monto puede variar según cada jurisdicción

Ahora bien, si bien estos son los montos informados por la Secretaría de Transporte, cada jurisdicción cuenta con valores propios, así como con procedimientos diferentes.

Por eso resulta necesario saber que el valor de cada falta está atado a las Unidades Fijas (UF), que funcionan como unidad de referencia y varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, cada UF tiene un valor de $949, mientras que en la provincia de Buenos Aires asciende a $1896 en marzo de 2026 (al valor de la UF bonaerense se encuentran atados los montos informados por la Secretaría de Transporte).

Esta diferencia responde a que en suelo bonaerense la UF equivale al precio de un litro de nafta premium de YPF en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata, mientras que en CABA se calcula según el valor promedio de medio litro de la nafta de mayor octanaje.

En consecuencia, como se mencionó previamente, esto hace que las infracciones tengan distintos montos según la jurisdicción donde se labre el acta. Un ejemplo claro es una de las faltas más habituales: no contar con la patente o circular con la chapa tapada, ilegible o adulterada (una de las infracciones más cometidas según la Agencia Nacional de Seguridad Vial).

Los montos de las faltas de trnsito varan segn la jurisdiccin

En la Ciudad de Buenos Aires es una falta equivalente a 1000 UF, lo que equivale a una multa económica de $949.000. En cambio, en la provincia de Buenos Aires la sanción prevista por no tener patente (o tenerla ilegible o alterada) va de 50 a 100 UF, lo que representa entre $94.800 y $189.600.

Otro ejemplo es el de violar los límites de velocidad máxima, que en la Ciudad de Buenos Aires puede implicar una sanción que va desde 400 a 4000 UF, es decir, entre $379.600 y $3.796.000; mientras que en la provincia de Buenos Aires, superar los límites de velocidad se sanciona con multas que oscilan entre 150 y 1000 UF, lo que hoy representa montos aproximados de entre $284.400 y $1.896.000.