Qué significa el testigo del reloj en el tablero del auto y por qué es clave para viajes largos

El tablero del auto está lleno de testigos que indican su estado. Desde el famoso “Check Engine”, que advierte el mal funcionamiento del motor, hasta el símbolo de batería, que indica que el voltaje del sistema de carga está por debajo de niveles normales.

Sin embargo, uno de los testimonios poco conocidos es el que tiene forma de reloj; aunque no representa una falla grave, se le debe prestar atención, sobre todo a conducir por carretera.

A una gran cantidad de conductores seguramente les pasó que, mientras manejaban, miraron el tablero y notaron que se había encendido un testigo con forma de reloj. Esto indica que el control de velocidad crucero está activo.

De acuerdo con Volkswagen (México), dicho sistema funciona como un asistente de manejo que permite seleccionar y mantener una velocidad constante, así como acelerar o desacelerar automáticamente, dependiendo del vehículo.

Y según explica el fabricante, es ideal activarlo al conducir por periodos largos en autopistas o carreteras con curvas abiertas y poco tráfico.

Otras ventajas del control de velocidad crucero son:

Ahorro de combustible: al mantener una velocidad constante, el conductor evita aceleraciones innecesarias, lo que se traduce en un ahorro de combustible. Además, reduce las emisiones nocivas para el medio ambiente.

al mantener una velocidad constante, el conductor evita aceleraciones innecesarias, lo que se traduce en un ahorro de combustible. Además, reduce las emisiones nocivas para el medio ambiente. Viajes mas cómodos: durante un viaje largo, permite conducir de manera relajada y por eso los trayectos se vuelven ligeros.

Una opción aún más moderna es el control de velocidad crucero adaptativo Shutterstock - Shutterstock

Los autos modernos incluyen un sistema similar, solo que se denomina control de velocidad crucero adaptativo. ¿Cómo funciona? Sus sensores detectan autos y objetos alrededor para ajustar la velocidad en automático.

Así de sencillo, el vehículo conserva una distancia segura y disminuye el riesgo de accidentes.

¿Cómo activar el control de velocidad crucero?

Al planear un viaje largo y buscar mayor comodidad, se puede recurrir al control de velocidad crucero de la siguiente manera:

Primero hay que encender el sistema , que generalmente se encuentra en el volante, identificado con la palabra “CRUISE” o con el símbolo de un reloj.

, que generalmente se encuentra en el volante, identificado con la palabra “CRUISE” o con el símbolo de un reloj. Luego, hay que acelerar hasta alcanzar la velocidad deseada y presionar el botón “SET” para fijarla.

y presionar el botón “SET” para fijarla. La velocidad puede aumentarse o reducirse mediante los botones “+” o “-”.

mediante los botones “+” o “-”. Para desactivar el sistema , se puede pisar el freno o presionar el botón “CANCEL”.

, se puede pisar el freno o presionar el botón “CANCEL”. Para retomar la velocidad previamente fijada, hay que presionar nuevamente el botón “RES”.

Una de sus ventajas es el ahorro de combustible Shutterstock - Shutterstock

El control de velocidad crucero puede ser un aliado para mejorar la comodidad durante los viajes por carretera. Sin embargo, su uso requiere ciertas precauciones y no resulta recomendable en situaciones de mucho tránsito, curvas cerradas, condiciones meteorológicas adversas (como lluvia, niebla o nieve), pendientes pronunciadas o caminos en mal estado.

En estos escenarios, lo más seguro es mantener el control directo del vehículo para poder reaccionar rápidamente ante cualquier imprevisto.