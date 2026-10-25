Qué significa la señal de tránsito “Ceda el paso” y cuándo es obligatorio detenerse

Las señales de tránsito cumplen un rol esencial en la seguridad vial y la convivencia en la vía pública. Conocer su significado y respetar sus indicaciones no solo es un requisito legal indispensable para obtener la licencia de conducir, sino una herramienta clave a la hora de tomar decisiones correctas al volante.

Estas señales se dividen en distintas categorías (como prohibición, restricción, prioridad, advertencia o prevención) y su interpretación adecuada permite agilizar la circulación, ordenar el flujo vehicular y disminuir de manera drástica la ocurrencia de siniestros en calles y rutas.

Dentro de las señales de prioridad, una de las más habituales es la de Ceda el paso. Su formato gráfico estándar consiste en un cartel triangular con borde rojo y fondo blanco, con el vértice apuntando hacia abajo, aunque también suele encontrarse pintada directamente sobre la superficie de la calzada con la misma forma geométrica.

La señal de tránsito Ceda el paso puede estar sobre el pavimento Poliorketes - Shutterstock

La función principal de esta indicación es advertir al conductor que debe aminorar la marcha y dar prioridad de paso a los vehículos que ya transitan por la vía principal, ya sea en un cruce de calles, una rotonda o al incorporarse a un nuevo carril, pero no obliga a detenerse. Del mismo modo, esta señal también contempla la prioridad para los peatones que se dispongan a cruzar.

Asimismo, existe una variante particular de esta señal que incluye una letra E dentro del triángulo. Esta letra refiere a la palabra Emergencia y funciona como un recordatorio para dar prioridad estricta y despejar el carril a vehículos en servicio oficial, como ambulancias, patrulleros o bomberos, una gráfica muy recurrente en los carriles centrales de avenidas y autopistas.

¿Cuándo es obligatorio detenerse?

Existe una confusión frecuente entre el alcance del Ceda el paso y el de la señal de Pare, ya que ambas regulan la prioridad en cruces e intersecciones pero con exigencias legales distintas. La diferencia determinante entre ambas radica en la obligatoriedad de la detención física y completa del vehículo antes de ingresar al cruce.

En la señal de tránsito Pare es obligatorio detenerse Sidney de Almeida - Shutterstock

En el caso del Ceda el paso, la detención total no siempre es obligatoria. El conductor tiene el deber de aminorar la velocidad y observar el entorno. Si al aproximarse a la esquina o rotonda constata la presencia de otros vehículos en circulación o de peatones atravesando la calzada, deberá detener el auto por completo hasta que la vía quede liberada. Sin embargo, si el cruce ofrece visibilidad clara y no se aproxima ningún usuario con prioridad, se permite continuar la marcha de manera fluida y sin parar a cero.

Por el contrario, la señal de Pare impone una detención obligatoria e incondicional. Ante un cartel de Pare, el automovilista debe frenar por completo las ruedas del vehículo detrás de la línea de detención, sin importar si la calle transversal se encuentra vacía o si existe una visibilidad perfecta. Recién tras hacer la pausa completa y verificar ambos lados, se puede reanudar la marcha. Interpretar la señal de Pare como un simple Ceda el paso es una infracción habitual que suele derivar en severos choques por alcance.