Qué son los autos demo y cómo se pueden comprar

En el mundo de los autos existe una categoría particular conocida como autos demo, abreviatura de “vehículos demostradores”. Se trata de unidades que los concesionarios o mismo las marcas utilizan para ofrecerle a sus clientes la posibilidad de realizar los test drives previos a la decisión de la compra.

En definitiva, son autos que ya tuvieron un uso mínimo —por parte de la propia concesionaria o de potenciales compradores—, pero que conservan todas las condiciones técnicas y de garantía de un vehículo nuevo.

Estos modelos suelen tener pocos kilómetros recorridos y suelen contar con un buen estado, ya que son utilizados para exhibiciones, eventos, presentaciones o como unidades de demostración para la prensa especializada.

Los autos demo suelen ser la variante tope de gama del modelo en cuestión Shutterstock

Una vez cumplido ese rol, las concesionarias los ponen a la venta, lo que abre una oportunidad interesante para quienes buscan un auto con un precio más accesible. Para concretar una compra se aconseja realizar diversas consultas en concesionarios para dar con alguna de estas unidades.

Ventajas de los autos demo

La principal ventaja es económica, ya que suelen ofrecerse entre un 5% y un 20 % más baratos que el mismo modelo 0km, según Nexu, una plataforma de financiamiento automotriz mexicana.

A eso se suma que, en la mayoría de los casos, corresponden a las versiones tope de gama, es decir, las variantes más equipadas. Además, como se mencionó antes, mantienen la garantía oficial del fabricante, algo que les da un plus de tranquilidad frente a la compra de un usado.

Los autos demo tienen garantía de fábrica Fahroni - Shutterstock

Como el uso de estas unidades fue limitado, generalmente presentan un excelente estado mecánico y estético, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes quieren un vehículo casi nuevo pero más económico.

Desventajas a tener en cuenta

No todo son beneficios. En este tipo de operaciones, el comprador no puede elegir el color, la transmisión ni la versión, ya que se trata de unidades específicas que el concesionario decide poner a la venta.

En ese sentido, si el comprador desea adquirir la versión entrada de gama por una cuestión económica, puede que no sea posible encontrar un auto demo así.

En los autos demo no es posible elegir ni el color ni la versión del modelo que se desea comprar

También es normal que algunos ejemplares muestren mínimos signos de desgaste —como cubiertas con cierto uso o detalles menores en la pintura— producto de las pruebas realizadas por distintos conductores.

Aun así, si se revisa adecuadamente el vehículo y se verifica el mantenimiento oficial, un auto demo puede ser una excelente oportunidad de acceder a un modelo bien equipado, casi nuevo y con un ahorro considerable frente al precio de lista.

Por ende, se aconseja evaluar la compra de un auto demo en todas sus aristas, como por ejemplo, ver cuál es la diferencia en cada caso con el mismo modelo pero en 0km para luego analizar si al comprador le convence esta operación o no.