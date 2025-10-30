El nuevo Toyota Corolla: la automotriz mostró un adelanto de lo que sería el renovado sedán

Toyota eligió el Japan Mobility Show 2025 —la renovada versión del Salón del Automóvil de Tokio— para presentar un adelanto de lo que será la decimotercera generación del Corolla, el modelo más vendido de la historia con más de 50 millones de unidades producidas desde 1966.

El nuevo Corolla Concept rompe con toda la línea estética conocida del modelo japonés, abandonando los trazos conservadores y adoptando un lenguaje de diseño audaz, afilado y tecnológico. El prototipo, desarrollado en el centro de diseño de la marca en Niza, anticipa un futuro marcado por la electrificación y la conectividad.

Koji Sato, miembro de la junta directiva de Toyota, fue el encargado de presentarlo y planteó que la filosofía del proyecto se basó en como repensar el Corolla para que siga siendo “un auto para todos”.

Desaparece parrilla tradicional en el frontal

A simple vista, el cambio es total. En el frontal desaparece la parrilla tradicional, reemplazada por una franja lumínica LED que recorre todo el ancho del vehículo. Los faros se afinaron y adoptan una forma de “V” invertida, mientras que el paragolpes incorpora una moldura negra brillante que refuerza la sensación de anchura. La silueta es más atlética, con un techo de línea curva continua para brindar más aerodinámica.

Los faros se afinaron y adoptaron la forma de “V” invertida

El diseño interior también parece dar un salto tecnológico. Un techo panorámico de cristal ininterrumpido inunda de luz la cabina, donde desaparece la clásica pantalla central: toda la información se proyecta en un cuadro de instrumentos digital que se complementa con dos pequeñas pantallas táctiles laterales. En los concept cars la atmósfera del interior es generalmente minimalista, apuntando a una experiencia de conducción limpia pero que rara vez se termina volcando en el modelo definitivo.

En el concepto despareció la pantalla central

Estrategia de electrificación progresiva

Aunque Toyota no ha revelado aún la oferta mecánica definitiva, el Corolla Concept deja entrever un futuro multienergético. Las tapas ubicadas sobre los pasos de rueda delanteros confirman la presencia de puertos de carga, un guiño que permite adelantar que la próxima generación combinará versiones híbridas (HEV), híbridas enchufables (PHEV) e incluso algunos eléctricas a batería (BEV). Lo más probable es que la compañía mantenga las versiones térmicas convencionales en determinados mercados, como parte de una estrategia para poder adaptarse de mejor manera a cada territorio.

La nueva generación contará con múltiples opciones de motorización

Todas las nuevas líneas de diseño apuntan a que el resultado será un sedán futurista que mezcle elegancia pero más deportividad respecto a la generación actual, pensado para mantener la vigencia del modelo en todos los continentes y seguir siendo un clásico.

El resultado será un sedán futurista que mezcle elegancia pero más deportividad

La versión de producción debutará en los próximos años (se especula con que sería a fines de 2027 y principios del 2028), con la compañía buscando reafirmar el legado de su ícono más universal en un contexto donde la electrificación ya no es el futuro, sino el presente.