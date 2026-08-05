Qué son los neumáticos AT, MT y HT y por qué hay que conocerlos antes de comprar uno

Los neumáticos son uno de los componentes más importantes de cualquier auto, y no es para menos, pues son el principal punto de contacto con el camino. Además, influyen directamente en la seguridad y el desempeño. Sin embargo, no todas están diseñadas para las mismas condiciones de manejo, por lo que es fundamental conocer sus diferencias.

En este sentido, es común encontrar modelos identificados con las siglas AT, MT y HT, pero ¿qué significan y cuál es la mejor opción para cada vehículo?

La diferencia principal entre las llantas AT, MT y HT es que están diseñadas para distintas condiciones de manejo y terrenos. Asimismo, pueden identificarse por el dibujo de su banda de rodadura.

El diseño de la banda de rodadura permite distinguir las llantas AT, MT y HT, cada una pensada para un uso específico Vital Hil - Shutterstock

A continuación, un detalle de las características de cada una:

Llantas AT: sus siglas significan All Terrain o “todo terreno”. Este tipo de llantas está diseñado para circular por todo tipo de superficies, ya sean caminos de tierra, grava o pavimento. Además, su banda de rodadura es más robusta.

Este tipo de llantas está diseñado para circular por todo tipo de superficies, ya sean caminos de tierra, grava o pavimento. Además, su banda de rodadura es más robusta. Llantas MT: sus siglas significan Mud Terrain o “terreno de lodo”. Están diseñadas para transitar por superficies irregulares con rocas, barro y tierra. Su banda de rodadura presenta dibujos más profundos y grandes, lo que les permite ofrecer una mayor tracción en este tipo de condiciones.

Están diseñadas para transitar por superficies irregulares con rocas, barro y tierra. Su banda de rodadura presenta dibujos más profundos y grandes, lo que les permite ofrecer una mayor tracción en este tipo de condiciones. Llantas HT: sus siglas significan Highway Terrain o “terreno de carretera”. Se trata de uno de los tipos de llantas más utilizados, ya que está diseñado para su uso en rutas y autopistas. Se caracteriza por contar con dibujos más pequeños en la banda de rodadura.

La profundidad y el patrón de la banda de rodadura varían en función del uso para el que fue desarrollada BigPixel Photo - Shutterstock

El tipo de llanta más adecuado depende del uso que se le dé al vehículo. Si se circula principalmente por la ciudad y por rutas, las HT son la alternativa más conveniente.

En cambio, para un vehículo 4x4 que recorre caminos exigentes con rocas, barro y tierra, las MT ofrecen un mejor desempeño. Por último, quienes transitan habitualmente por distintos tipos de terrenos encontrarán en las AT una opción versátil.

Cabe recordar que elegir el tipo de llanta adecuado puede influir directamente en el desempeño, la estabilidad y la seguridad del vehículo. Además, se recomienda adquirirlas en puntos de venta autorizados y optar por neumáticos de buena calidad.