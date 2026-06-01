Rápido y fresco: cómo enfriar la cabina del auto rápidamente

Aunque las bajas temperaturas ya se hacen sentir en la Argentina, los días soleados y las jornadas con temperaturas por encima de lo habitual siguen presentes. En esas situaciones, un auto estacionado durante varias horas bajo el sol puede acumular una importante cantidad de calor en el habitáculo.

Para esos momentos, si se desea bajar la temperatura del auto, existe una serie de recomendaciones que permiten acelerar el proceso de enfriamiento de la cabina y reducir el tiempo necesario para alcanzar una temperatura agradable.

Uno de los métodos más conocidos es el denominado “truco japonés”, que aparece en una gran cantidad de videos en las redes sociales. El mismo consiste en bajar por completo la ventanilla del acompañante antes de poner en marcha el vehículo.

Luego, se debe abrir y cerrar la puerta del conductor entre cuatro y cinco veces de manera constante. Este movimiento genera un efecto similar al de un gran abanico, expulsando el aire caliente acumulado en el interior y permitiendo el ingreso de aire más fresco desde el exterior.

Abrir y cerrar la puerta antes de iniciar la marcha sirve para renovar el aire del interior

Una vez en marcha, se recomienda abrir todas las ventanillas y encender el aire acondicionado al máximo. Durante esta primera etapa, el flujo de aire debe dirigirse hacia el suelo, ya que el aire caliente tiende a concentrarse en la parte superior del habitáculo.

Además, resulta conveniente circular durante los primeros minutos con las ventanillas bajas. El sistema de climatización suele ser más eficiente cuando el vehículo está en movimiento que cuando permanece detenido, por lo que esta práctica ayuda a evacuar con mayor rapidez el calor acumulado en los asientos, el tablero y otros elementos del interior.

Otro punto importante es evitar la recirculación de aire durante los primeros instantes. Si esta función permanece activada desde el inicio, el sistema intentará enfriar el aire caliente que ya se encuentra dentro del vehículo. En cambio, al tomar aire del exterior, la renovación se torna más efectiva.

Se aconseja evitar la recirculación de aire durante los primeros instantes LIAL

Cuando el aire que sale por las rejillas ya es frío, se recomienda cerrar las ventanillas y activar la recirculación. De esta manera, el equipo de climatización mantiene la temperatura alcanzada con un menor esfuerzo y mejora su eficiencia.

Como último paso, se aconseja orientar las salidas de aire hacia el techo y la zona del rostro. Como el aire frío es más denso y tiende a descender, esta configuración permite una distribución más uniforme de la temperatura dentro de la cabina.