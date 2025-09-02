Renuevan una conocida pickup en el mercado argentino y solo vendrá automática

General Motors continúa con la modernización de su gama en la región tras la presentación de cinco nuevos modelos en julio, con los renovados Tracker y Onix —en versión hatchback y sedán— , la llegada de su primer vehículo 100% eléctrico Spark y un adelanto del retorno del SUV Captiva (en versión híbrido enchufable). Ahora, anunció algunos cambios en Montana, su pickup compacta recientemente actualizada.

El modelo sufrió una gran renovación estética en junio de 2023, cuando adoptó la nueva línea de diseño global de los faros y mejoras en tecnología y seguridad. Tiempo después arribó la versión tope de gama Premier y este año se enseñó en la costa la alterativa con estética más deportiva RS.

Ahora unifica la caja de toda la gama, que contará con transmisión automática de seis marchas, asociada al mismo motor turbonaftero de 1.2 L y 132 CV a 5500 rpm y 190 Nm de torque desde 2000 hasta las 4500 rpm en todas sus versiones. Anteriormente, la alternativa LT se comercializaba con caja manual.

La Chevrolet Montana unificó la caja automática en todas sus versiones

Además, los otros cambios consisten en un nuevo concepto de “cabina virtual”, que consiste en un panel de instrumentos digital de 8” y pantalla multimedia de 11”. Ahora todas las versiones cuentan con control de velocidad crucero y las dos alternativas de mayor gama traen nuevas llantas. Por lo tanto, la línea queda así compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y la tope de gama RS, con los siguientes precios:

LT AT: $34.037.900,

$34.037.900, LTZ AT: $35.771.900

$35.771.900 Premier AT: $39.394.900

$39.394.900 RS AT: $39.810.900.

El interior de la Chevrolet Montana

Asociado al mencionado sistema de infoentretenimiento se incluye la plataforma OnStar que ofrece servicios de conectividad y seguridad, incluyendo “Acompañamiento Seguro”, en el que un operador monitorea temporalmente la ruta a pedido del conductor que se sienta vulnerable en su recorrido, ya sea por que está atravesando una zona insegura o llegando a un destino en horario crítico.

Sus medidas siguen siendo las del conocido modelo, con una carrocería de 4,72 metros de largo, 1,80 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,80 m. La cabina tiene capacidad hasta cinco ocupantes y su caja de carga tiene un volumen de 874 litros. Viene con paragolpes trasero con escalón integrado y su capacidad máxima de carga útil es de 600 kg.

Su caja sigue con un volumen de 874 litros

Todas las versiones ofrecen protector de caja de carga, llantas de 17″, sensor, seis airbags, aire acondicionado, panel de instrumentos digital y MyLink con OnStar, Wi-Fi nativo y lona marítima. A partir del nivel de equipamiento LTZ el modelo añade acceso sin llave con botón de arranque, sensores de estacionamiento traseros y distintos acabados de diseño. En los niveles de equipamiento Premier y RS incluye faros Full LED, climatizador digital, cargador de inducción y aviso de punto ciego, además de detalles en el diseño.