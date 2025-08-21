Se presentó la renovación de un popular SUV con foco en el diseño y cambios en la motorización

En un mercado en el que los vehículos importados aumentan cada vez más su participación, Kia Argentina anunció el lanzamiento del nuevo Sportage.

El SUV modernizó su diseño interior y rediseñó el exterior, con un levantamiento y digitalización de la parrilla (entramada geométricamente y cromada) y el cambio de figura en sus faros, que pasaron a adoptar la forma de “R” con los extremos puntiagudos. Presenta ahora un frente más armado y líneas laterales que buscan acentuar su figura, pero conservando la conocida tiger nose.

En cuanto a las dimensiones, cuenta con un largo de 4685 mm, un ancho de 1865 mm y un alto de 1680 mm (la versión tope de gama agrega 15 mm) junto a una distancia entre ejes de 2755 mm. Su distancia del suelo es de 181 mm y cuenta con suspensión delantera McPherson y trasera Multilink. Además, sus llantas son de 18″ en color negro con tonos plateados.

Viene en dos versiones con diferentes motorizaciones: la entrada de gama EX (su tracción es 4x2) equipa un 2.0 L naftero MPI que otorga 154 CV a 6200 rpm con un torque de 192 Nm a 4500 rpm, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con convertidor en par. El consumo mixto declarado de esta versión es de 6,7 L cada 100 Km.

En cambio, la versión X-Line viene con un motor 2.0 turbo diésel CRDI de 183 CV a 4000 rpm y un torque de 416 Nm a 2750 rpm junto a una caja automática con convertidor de par con ocho velocidades y sistema de tracción integral Dynamax.

En seguridad el modelo equipa seis airbags, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), control de arranque en pendiente (HAC), control de descenso en pendiente (DBC) y asistencia de estabilidad de trailer (TSA), además del paquete de asistencias a la conducción Kia Drive-Wise.

Este incluye: asistencia de pre colisión frontal más giro, control crucero adaptativo, asistencia de seguimiento y mantenimiento de carril, alerta de atención de conductor, asistencia de luces altas, sensor de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX. La alternativa X-Line agrega asistencia de precolisión en punto ciego, asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero y alerta de salida segura trasera.

En su interior, el Sportage incorpora un panel digital y sistema multimedia integrados en pantallas de hasta 12,3” con comando táctil para climatización e infoentretenimiento, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay.

La versión EX, de entrada, ofrece instrumental digital de 4,2”, cargador inalámbrico, doble puerto USB delantero y tomas traseras convencionales, climatizador bizona con salidas posteriores, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros. Sus butacas son de tela y el portón trasero de apertura manual.

La variante X-Line eleva la propuesta con cuero ecológico, pedalera deportiva, instrumental completo de 12,3” full LCD, puertos USB-C en la segunda fila, retrovisor electrocrómico, sensor crepuscular, sensor de lluvia y parabrisas acústico. Además, suma asientos delanteros eléctricos con memoria para el conductor, regulación lumbar, calefacción y ventilación, plegado remoto de las plazas traseras, levas al volante y apertura eléctrica del portón, junto con un sistema de sonido optimizado por Dirac.

En el mercado argentino el nuevo Sportage se comercializará a US$48.000 en la versión EX y a US$62.000 a X-Line. Ambas contarán con la tradicional garantía de 5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero.