Se reglamentó la importación de autos sin arancel: qué modelos podrían llegar al país

El Gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, abrió el proceso de presentación de solicitudes para la importación de vehículos electrificados (la medida incluye a los 100% eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, MildHybrid y motores a celda de combustible) sin pagar un arancel de importación.

Con esta nueva reglamentación, 50.000 unidades no tributarán el derecho de importación extrazona (antes pagaban un 35%), siempre y cuándo cumplan ciertas condiciones técnicas en cuánto a potencia y autonomía mínima. Estos autos no podrán superar el valor FOB de US$16.000; es decir, que no podrán elevar ese monto en su puerto de origen, antes de impuestos.

En lo que respecta a las condiciones técnicas, deberán tener un peso mínimo de 400 kilos, una potencia máxima superior a los 15 kw (unos 20 CV) y una autonomía superior a los 80 kilómetros. Esto se dio en el marco de una serie de medidas anunciadas por la cartera que conduce Luis Caputo y que incluyó, además, la eliminación de la primera escala del impuesto interno a los autos y la reducción al 18% del segundo tramo.

Las solicitudes para importar electrificados con arancel cero estarán disponibles por 10 días

Las unidades que podrán ingresar con esta excepción se repartirán en partes iguales entre fabricantes e importadores, es decir, entre la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa). Estas podrán postularse ante la Subsecretaría de Política Industrial mediante un trámite en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) que funcionará en línea con la Aduana y con la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

A partir de la publicación de la Disposición 30/2025, de la Subsecretaría de Política Industrial del Ministerio de Economía, se estableció que la presentación de solicitudes estará abierta por un plazo de diez días hábiles.

Las unidades se repartirán, además, por marca y no por unidad de negocio. Es decir, grupos que manejen varias automotrices deberán dividir entre ellas el cupo total, mientras que aquellas marcas que operen solas podrán disponer del cupo en plenitud.

Como consecuencia de todos estos cambios, un jugador del sector le explicó a este medio que “es muy probable que empiecen a llegar nuevas marcas al país que hoy no están” y se estima que los electrificados que ingresen bajo este régimen tengan un valor de venta al público entre los US$30.00 y los US$35.000.

Qué modelos ingresan en la medida

Actualmente, en nuestro país se venden dos modelos que pueden ingresar sin pagar el el derecho de importación extrazona: el Baic EU5 y el Renault Kwid E-Tech.

El modelo de la marca china llega importado por el Grupo Belcastro y ya anunció una reducción de precio de $25.000.000 (un año atrás se vendía por US$52.400). El sedán ofrece 416 kilómetros de autonomía y está equipado por un motor eléctrico de 120kW que eroga 163 caballos de fuerza, 240Nm de torque y permite acelerar de 0 a 100km/h en 8,8 segundos. Además, uno de sus aspectos destacados es que trae seis airbags.

El primer modelo en anunciar una reducción de precios por la medida del Gobierno fue el Baic EU5

Por otro lado se encuentra el modelo del rombo, que se vende en la Argentina desde hace un año. Su motor eléctrico genera 48 kW y un par de 11,5 kgm, contando con una batería de 27Kw y una autonomía de 298 kilómetros en uso urbano. Su equipamiento incluye cámara y sensores de retroceso, levanta cristales y una pantalla táctil de 7″. En lo que a seguridad respecta, cuenta con seis airbags y el paquete básico de ayudas a la conducción.

Todavía no se sabe si el Renault Kwid E-Tech modificará su precio gracias a los cambios arancelarios

Otros modelos que pueden ingresar bajo este régimen son el Chevrolet Spark y el Baic BJ30 Hybrid. En lo que respecta al modelo de General Motors que se fabrica en China, si bien está confirmado que arribará al país en su versión tope de gama, no se conoce aún con que motorización lo hará. Si se sabe que el modelo toma la base del Baojun Yep Plus —que se vende en el país oriental— por lo que se intuye que tendrá casi cuatro metros de largo con una distancia entre ejes de un poco más de dos metros y medio. Además, a nivel global, se ofrece con 61 CV para 300 km de autonomía o de 101 CV para 400 km de recorrido. Su equipamiento incluye sensores de estacionamiento, cámara de 360 grados y alerta de mantenimiento de carril.

Finalmente, el otro vehículo que puede ingresar es el Baic BJ30 híbrido, que si bien ya se vende en la Argentina también a través del Grupo Belcastro, se está trabajando en la llegada de una opción menos equipada que esté por debajo de los US$16.000 FOB para que pueda calificar dentro del régimen de exención impositiva.

BAIC BJ30

Actualmente, el modelo cuenta con tracción total y un motor turbonaftero combinado con dos motores eléctricos que otorgan un total de 408 CV y 685 Nm. Viene con seis airbags (conductor y pasajero, laterales y cortina de aire laterales) y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, como equipamiento destacado. Habrá que ver, en caso de que arribe una nueva versión, en qué varía respecto a la vigente.

LA NACION

Temas Autos 0km