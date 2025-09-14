Se renueva una de las motos más vendidas de la Argentina

Zanella presentó en el mercado argentino la nueva familia ZR, un modelo con trayectoria dentro del segmento On-Off. Ahora llega con modificaciones en diseño, equipamiento y mejoras técnicas, aunque conserva sus motorizaciones que lo hicieron un modelo popular en el país.

Con esta actualización, la marca busca mantener vigente a una de sus gamas más conocidas para competir en un mercado que incrementó su oferta (y por ende competencia).

El principal rediseño se apoya en una nueva plataforma que incorpora cambios en la estética, con ópticas full LED de mayor alcance y un tablero digital que reemplaza a la instrumentación tradicional. Además, la carrocería también fue replanteada con plásticos renovados y protección UV.

Incorpora cambios en la estética con ópticas full LED "de mayor alcance"

En materia de seguridad y confort, toda la línea adopta asientos con espuma de memoria y superficie antideslizante, un detalle que apunta a “mejorar la postura de conducción y el agarre en trayectos largos o sobre caminos irregulares”, según definen desde la marca. Las versiones de 200cc y 250cc suman doble freno a disco frente a generaciones anteriores. La suspensión también fue revisada, con horquilla hidráulica telescópica delantera y monoamortiguador trasero.

Las versiones de 200 y 250 cc suman doble freno a disco frente a generaciones anteriores

El escalón más alto lo ocupa la ZR 250 OHC, que se distingue por un motor de 249,9cc balanceado, pero ahora acompañado de una caja de seis marchas. Además incorpora protector de motor y neumáticos con rodado 21” adelante y 18” atrás.

La gama se completa con las versiones de 150cc y 200cc, que mantienen sus características mecánicas tradicionales pero se benefician del mencionado rediseño general. Los colores disponibles varían según cilindrada: la 150 y la 200 estarán en White, Red, Blue y Silver, mientras que la 250 se ofrecerá también en Silver Green. Los precios son los siguientes:

ZR150: $3.289.990

$3.289.990 ZR200: $3.773.990

$3.773.990 ZR250: $4.345.990

La ZR250 también se ofrece en "Silver Green"

Durante la presentación, el director comercial regional de la compañía, Facundo Lippo, destacó: “La ZR es un modelo emblemático dentro de nuestra gama, que ha sabido ganarse un lugar de referencia entre los usuarios que buscan una moto versátil y confiable. Con este nuevo restyling buscamos seguir elevando la propuesta, incorporando un diseño renovado y detalles que responden a lo que hoy piden los motociclistas, sin perder la esencia que hizo de la ZR una de las más elegidas de su segmento”.