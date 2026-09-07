El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió los nuevos créditos del Banco Nación para comprar autos y respondió a los cuestionamientos que surgieron por la tasa de UVA más 19% anual que ofrece la entidad a quienes cobran allí sus haberes.

La defensa del funcionario se apoya menos en el costo de la tasa que en el plazo de hasta cinco años y en la posibilidad de que el producto abra un mercado de financiamiento automotor de mayor escala. Su planteo es que, si existe demanda aun con las condiciones actuales, otros bancos e inversores podrían competir posteriormente con alternativas más baratas.

“Siempre decimos con el Presidente que un precio alto en un mercado competitivo es exactamente el tipo de cosas que están bien, porque identifican un negocio potencial e insatisfecho”, escribió Sturzenegger en X. Según su razonamiento, ya que ninguna entidad está obligada a replicar las condiciones del Nación ni los consumidores a aceptarlas, si la tasa resulta elevada y existe demanda eso podría convertirse en un incentivo para que aparezcan competidores.

La nueva modalidad se incorporó este lunes a +Autos con BNA y permite financiar hasta el 100% del valor de automóviles, pickups y utilitarios 0km o usados de hasta 10 años, sin prenda y por hasta $100 millones. Los créditos UVA tienen plazos de entre 12 y 60 meses. Para quienes cobran haberes o jubilaciones en el banco, la tasa es UVA más 19% TNA; para el resto asciende a UVA más 25%.

El Banco Nación permite financiar hasta el 100% del valor de automóviles, pickups y utilitarios 0km o usados de hasta 10 años, sin prenda y por hasta $100 millones hodim - Shutterstock

La característica central es que el capital no permanece fijo en pesos, sino que se actualiza por UVA, cuya evolución está vinculada a la inflación. Por eso, una cuota inicial más baja no implica que su valor nominal se mantenga durante los cinco años, sino que tanto el saldo como las cuotas posteriores evolucionarán con ese índice.

Para defender la propuesta, Sturzenegger tomó un préstamo de $10 millones como ejemplo. Según su cálculo, a cinco años y con una tasa del 19%, la cuota inicial rondaría los $260.000 mensuales. El ejemplo oficial difundido por el Banco Nación arroja una cifra algo mayor: $292.656 para un cliente que percibe sus haberes en la entidad. El banco aclaró que los valores son orientativos y dependen de las condiciones vigentes y de la evaluación crediticia.

NUEVOS CRÉDITOS PARA COMPRAR AUTOS DEL NACIÓN. El @BancoNacion acaba de lanzar una línea de créditos para la compra de autos, a una tasa de UVA+19%. Siempre más oferta es algo bueno, sin embargo leo en esta red algún cuestionamiento a la tasa y por eso quiero argumentar que lo… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 7, 2026

El punto que buscó destacar el ministro es cuánto pesa el plazo en el valor inicial de la cuota. Según sus cálculos, reducir la tasa del 19% al 12%, manteniendo los cinco años, llevaría el pago mensual de aproximadamente $260.000 a $222.000. En cambio, conservar la tasa del 19% pero reducir el plazo de cinco a tres años elevaría la cuota a unos $366.000.

“La extensión del plazo es lo revolucionario aquí”, resumió. El argumento tiene una contracara para el tomador del crédito, ya que extender el plazo permite repartir la amortización entre más cuotas, pero también prolonga la exposición a la actualización por UVA. El atractivo de una cuota inicial menor debe evaluarse, por lo tanto, junto con la evolución futura de la inflación, los ingresos del tomador y el costo total del financiamiento.

Qué alternativas ofrecen hoy las automotrices

La discusión se produce en un mercado donde las terminales buscan utilizar cada vez más el financiamiento para sostener las ventas, aunque generalmente con límites de monto y plazos inferiores a los que propone el Nación.

Durante septiembre existen numerosas alternativas a tasa 0. Fiat, por ejemplo, ofrece hasta $28 millones a 18 meses para Cronos, Pulse, Fastback y Toro; Jeep llega a $28 millones a 24 meses para el Compass Sport; Peugeot dispone de hasta $18 millones a tasa 0% durante 18 meses para toda su gama y Toyota permite financiar hasta $30 millones a 18 meses para la Hilux SRV+.

Chevrolet dispone de planes que, según el modelo y el monto, alcanzan los 24 meses a tasa 0, mientras Renault llega hasta los 30 meses, aunque reduce los topes financiables a medida que aumenta el plazo. Las propias terminales también comenzaron a incorporar alternativas UVA: Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, DS y Leapmotor, entre otras marcas de Stellantis, ofrecen este mes créditos ajustables por UVA con TNA 0 y plazos de entre 24 y 36 meses.

Las terminales vienen utilizando la financiación como una de sus principales herramientas comerciales pero no lograron evitar la caída del mercado OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Sturzenegger cuestionó además las promociones identificadas comercialmente como “tasa 0” por los concesionarios. Según el ministro, ese financiamiento no es gratuito porque su costo puede trasladarse al precio del vehículo. A partir de esa premisa sostuvo que resulta más transparente que el valor del auto y el costo del préstamo aparezcan separados.

Al mismo tiempo, la parte más amplia de su defensa apunta al mercado de capitales donde planteó que el Banco Nación podría funcionar como una primera prueba de demanda, ya que si suficientes compradores están dispuestos a endeudarse durante cinco años bajo estas condiciones, inversores privados podrían aportar el dinero necesario para financiar nuevos préstamos.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de emitir instrumentos que remuneren a los ahorristas a tasas del orden de CER más 15% o 16%. Bajo su hipótesis, esos fondos podrían destinarse a financiar créditos automotores y una mayor oferta de capital terminaría generando competencia y eventualmente tasas menores. Es una expectativa sobre cómo podría desarrollarse el mercado, no una consecuencia automática del lanzamiento de la línea.