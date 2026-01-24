Subastan autos, SUV y pickups desde $12 millones de una reconocida automotriz

Las subastas de autos pueden representar una oportunidad de compra gracias a los precios competitivos que suelen ofrecer. En ese contexto, la plataforma Narvaezbid presentó un nuevo remate que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de enero, en el que se pondrán a la venta 12 vehículos de Chevrolet.

El modelo con el precio base más bajo de esta subasta es un Chevrolet Cruze (2019), que arranca en $12.860.674. Esta unidad registra aproximadamente 162.482 kilómetros recorridos.

Chevrolet Cruze

Además de esta opción, hay otros cuatro lotes del mismo modelo, con precios iniciales que llegan hasta los $21.437.228. En este último caso se trata de un Chevrolet Cruze (2022), con apenas 38.087 kilómetros en su tablero.

Chevrolet Cruze

En cuanto al Chevrolet Onix, hay una única unidad modelo 2022, que registra 34.694 kilómetros recorridos y tiene un precio inicial de $17.469.528.

Chevrolet Onix

Al subir un escalón dentro de la gama de la firma del moño, el remate también incluye dos Chevrolet Tracker, el B-SUV que General Motors produce en la Argentina. La unidad con el precio inicial más bajo es modelo 2022, cuenta con 99.295 kilómetros y parte desde los $17.641.445.

Chevrolet Tracker

El otro Chevrolet Tracker disponible también es modelo 2022, pero con un kilometraje menor, de 59.613 kilómetros, por lo que su precio base se ubica en $23.522.303.

Chevrolet Tracker

Como representante del segmento D, en la subasta aparece un Chevrolet Trailblazer modelo 2022, con 61.814 kilómetros recorridos y una oferta inicial que parte desde los $41.618.540.

Chevrolet Trailblazer

Para completar la oferta de este remate hay cuatro Chevrolet S10, la pickup mediana de la marca. La unidad con la oferta inicial más baja es modelo 2021, tiene un precio base de $35.663.565 y registra 57.268 kilómetros recorridos.

Chevrolet S10

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso información detallada y fotos reales de cada vehículo, la posibilidad de seguir ofertas en tiempo real y participar de forma 100% online, desde cualquier dispositivo.