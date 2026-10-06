Subastan más de 300 autos desde $500.000: hay SUV, pickups y motos de varias marcas

Los remates de vehículos ganan cada vez más protagonismo y representan una oportunidad para acceder a unidades a precios competitivos. En ese sentido, Narvaezbid, una plataforma online de subastas, contará durante octubre con al menos cuatro remates que reúnen más de 350 vehículos, entre motos, autos, pickups, utilitarios y vehículos pesados, con precios base que parten desde $500.000.

Se trata de unidades provenientes de ejecuciones prendarias y procesos de renovación de flota, con modelos de marcas como Fiat, Ford, Honda, Volkswagen, Toyota, Chevrolet y Renault, entre otras.

Si bien a continuación se detallan algunas de las subastas previstas para este mes y sus modelos destacados, se recomienda ingresar al sitio web oficial de la plataforma para consultar la información completa y actualizada de cada vehículo, así como sus condiciones de participación.

Las subastas de octubre

La primera subasta en cerrar será la del Banco Santander, que finalizará este miércoles 7 de octubre y cuenta con más de 183 vehículos ubicados en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y Tucumán.

El abanico de opciones incluye autos, motos, pickups, utilitarios y camiones, con modelos como Fiat Cronos, Fiat Fastback, Ford Ranger XLS 4WD (2024), Honda CB300 Twister (2025) y Volkswagen Constellation (2025). Los precios base comienzan en $500.000 para las motos y en $1.000.000 para autos, pickups, utilitarios y camiones.

Por ejemplo, uno de los autos con el precio base más bajo es un Fiat Cronos modelo 2024, con 105.772 kilómetros declarados y un valor inicial de $1.000.000.

Fiat Cronos

Al día siguiente, el 8 de octubre, cerrará la subasta de San Cristóbal, realizada por renovación de flota. Las unidades se encuentran en Moreno, provincia de Buenos Aires, y entre los vehículos disponibles aparecen Ford Focus desde $5.484.000, Ford Fiesta desde $3.984.000, Toyota Hilux desde $4.296.000 y Citroën C3 desde $4.110.000.

Uno de los modelos más destacados de esta subasta es un Volkswagen Gol Trend sedán, modelo 2018, que declara 38.173 kilómetros y tiene una oferta inicial de $5.274.000.

Gol Trend

La tercera subasta tendrá lugar el 14 de octubre y corresponde a una entidad financiera que renovará parte de su flota. En este caso, se ofrecen 40 motos Honda XR 150, con un precio base de $1.755.000 cada una. Las unidades están ubicadas en Victoria, provincia de Buenos Aires.

Honda XR 150

Por último, el 22 de octubre será el turno de la subasta de Coto, también por renovación de flota. La oferta incluye Citroën Berlingo desde $3.625.200, Chevrolet Spin desde $5.436.000 y Toyota Hilux de entre 2012 y 2018 desde $7.059.600. Además, habrá camiones Mercedes-Benz e Iveco desde $13.680.000. Las unidades, por su parte, se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta subasta aparecen varias camionetas, como la Toyota Hilux. Una de ellas es una cabina doble 4x2, modelo 2013, que declara unos 480.127 kilómetros y tiene un precio inicial de $7.059.600.

Toyota Hilux

¿Cómo participar del remate?

Cualquier persona o empresa puede participar gratuitamente en las subastas. Para ello hay que registrarse en la web y, una vez que el usuario haya sido validado, se habilita la posibilidad de ofertar.

Pueden recibirse ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta, que puede variar dependiendo del evento. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agrega tres minutos extras al reloj, hasta que la última en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.

Las unidades se venden directamente transferidas al comprador y pueden consultarse de manera online. Aunque, en el caso de que el interesado lo desee, también es posible coordinar una visita en la playa de Narvaezbid, ubicada en San Fernando, Buenos Aires, o en otros puntos de exhibición. En las condiciones de participación de las subastas se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.