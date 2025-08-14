Subastan SUV, pickups, autos y un codiciado deportivo desde $4.7 millones

Este jueves 14 de agosto a partir de las 14, Narvaezbid, plataforma de subastas online, realizará una nueva jornada en la que se rematarán pickups, SUV y dos camiones pertenecientes a la flota de vehículos de YPF.

En esta oportunidad, esta propuesta incluye 32 unidades (que se pueden visualizar con más detalles en la web oficial de la subastadora): 10 SUV modelo Ford Ecosport, 20 pickups que varían entre Ford Ranger, Toyota Hilux y Chevrolet S10, y dos camiones Mack Trucks.

Si se repara sobre los 10 SUV de la flota de la petrolera, se pueden encontrar valores iniciales, del Ford Ecosport 1.6 L, que parten desde los $4.700.000 en uno modelo 2014 (sin kilometraje declarado) hasta un valor base de $8.060.000, en uno 2.0 L patentado en 2015 con 130.000 kilómetros.

Esta unidad parte desde los $.200.000

En el caso de las pickups los precios iniciales también varían dependiendo del estado en el que se encuentra la unidad, como también en este caso se diferencian por la marca.

Por ejemplo, son 14 las pickups Ford Ranger, la más económica es una 4x4 Safety 2.2 L patentada en 2016 con 71.613 kilómetros recorridos. La carrocería se encuentra en mal estado, según declara Narvaezbid en el sitio oficial, y tiene el paragolpes delantero golpeado, entre otros detalles. Por ello, su precio base es de $6.300.000.

Por el contrario, la pickup que cuenta con un precio inicial más alto, analizando todas las marcas, es una Ford Ranger 4x4 XL 2.2 L del 2023. Esta unidad tiene 20.000 kilómetros y un precio inicial de $18.870.000.

Esta unidad tiene un precio base de $16.417.000

De Toyota hay cuatro Hilux, que van desde los $8.190.000 en una unidad con cabina doble 2.5 Tdi patentada en 2012 con 305.592 kilómetros. En el opuesto hay otra unidad también 2.5 Tdi 4x4 patentada en el mismo año, pero tiene 289.580 kilómetros y un precio base de $11.690.000.

Esta Toyota Hilux parte desde los $10.690.000

Para cerrar el universo de las pickups, también participan dos Chevrolet S10, una patentada en 2015 cabina doble versión 2.8td 4x4, con 120.000 y un precio que partirá desde los $10.750.000. La restante también es el mismo modelo y patentada 2015, tiene 180.000 kilómetros y un precio base de $12.000.000.

Esta pickup Chevrolet S10 parte desde los $12.000.000

Por último, los dos camiones Mack Tracks parten desde los $5.040.000.

Los dos camiones están sin patentar y en el sitio web no se declara un kilometraje

Más subastas, con una joya escondida

El próximo jueves 21 de agosto otro remate tomará lugar con 31 vehículos de distintos modelos y años recientes (2020 a 2025) del Grupo Stellantis, compañía que engloba a marcas como Fiat, Jeep, RAM, Citroën y Peugeot.

Aparecen unidades Fiat Cronos, Pulse, Strada y Fastback; Jeep Compass, Renegade; pick-ups RAM Rampage; Citroën C3 y C4 Lounge; y Peugeot 208 y 2008. Si bien una de las subastas es en pesos y la otra en dólares, todo será abonado en la moneda local. Para la que es en dólares, se tomará la cotización 24 horas previas al pedido de facturación según el Banco Nación.

Los lotes se encuentran en Zárate, Córdoba y El Palomar, con precios base que arrancan desde los $12.043.670 para un Citroën C3 patentado en 2022 con 19.190 kilómetros, hasta valores superiores a $45.000.000 pesos para una RAM Rampage R/T modelo 2023.

Esta RAM cuenta con un valor base de US$44.775

El mismo día también se hará una puja con 13 vehículos de Chevrolet, en la que, además de aparecer unidades como el Chevrolet Cruze, Onix, Trailblazer, Tracker y S10, aparece un Chevrolet Camaro Six Cabrio SS 2018 sin patentar.

En estos autos de General Motors los valores van desde los $11.359.779 en un Chevrolet Cruze patentado en 2019, con 40.340 kilómetros, hasta el Chevrolet Camaro Six Cabrio, modelo 2018 que cuenta con un precio mínimo de $87.435.237.

Este Chevrolet Camaro cuenta con 150 kilómetros

Cómo participar

Cualquier persona o empresa puede participar gratuitamente en las subastas. Para ello hay que registrarse en la web y, una vez que el usuario haya sido validado, se habilita la posibilidad de ofertar.

Pueden recibirse ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta, que puede variar dependiendo del evento. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agrega tres minutos extras al reloj, hasta que la última en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.

Las unidades se venden directamente transferidas al comprador y pueden consultarse de manera online. Aunque, en el caso de que el interesado lo desee, también es posible coordinar una visita en la playa de Narvaezbid, ubicada en San Fernando, Buenos Aires, o en otros puntos de exhibición. En las condiciones de participación de las subastas se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.