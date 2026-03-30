Subastan un Mercedes Benz C200 a 2,7 millones de pesos: cómo participar y las condiciones

El próximo 16 de abril se llevará a cabo la quinta subasta de bienes incautados al delito organizada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo hará a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

El remate se realizará en el Salón Metropolitano, ubicado en Junín 501, en Rosario, y tendrá como fecha límite de inscripción el 7 de abril. Los interesados en participar deberán anotarse previamente a través del sitio web oficial habilitado para tal fin.

En esta edición se pondrán a disposición cerca de 150 lotes, que incluyen desde motocicletas, camionetas, hasta vehículos de alta gama, además de otros bienes secuestrados en distintas causas judiciales. Como en convocatorias anteriores, la subasta busca dar un destino útil a estos activos, transformándolos en recursos para el Estado provincial.

La exhibición de los bienes se realizará el 15 de abril de 2026, de 10 a 18 horas, y continuará el 16 de abril de 8 a 13 horas, en la previa de la subasta. Ahora bien, el remate en sí tendrá lugar ese mismo 16 de abril a las 16:20 horas en el Salón Metropolitano.

Por su parte, las acreditaciones para participar de la subasta se llevarán a cabo el mismo día entre las 14:30 y las 15:30 horas, siendo obligatorio concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Tanto para la exhibición como para el remate, cada inscripto podrá asistir con un acompañante, siempre que este haya sido previamente registrado durante el proceso de inscripción.

Cómo es el único modelo de Mercedes-Benz de la subasta

Entre las unidades más destacadas aparece un Mercedes-Benz C200 Blue Efficiency modelo 2011, que declara 178.645 kilómetros recorridos. Se trata de un sedán de color gris que parte con un precio base de $2.700.000, lo que lo convierte en uno de los lotes más atractivos para los potenciales oferentes. De hecho, es el único modelo de la reconocida marca de la estrella presente en esta almoneda.

Esta imagen no corresponde a la unidad específica de la subasta; es de carácter ilustrativo

El Mercedes-Benz C200 Blue Efficiency, según la Guía Oficial de precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), no cuenta con una referencia exacta para el modelo 2011 como el que aparece en la subasta, por lo que se toma como parámetro el año siguiente.

Por ejemplo, la versión 1.8 Blue Efficiency City tiene un precio estimado de $16.840.000, mientras que la misma configuración con caja automática asciende a unos $17.918.000. Estos valores sirven como referencia para dimensionar la diferencia respecto del precio base y estimar hasta qué punto podría escalar la puja, acercándose al valor de mercado.