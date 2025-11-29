Cargar combustible nunca fue tan fácil: qué es y cómo funciona el Autodespacho

En todo el mundo, la tendencia hacia la autonomía del cliente y la digitalización de procesos está redefiniendo la forma en que interactuamos con los servicios. Desde supermercados con cajas de autoservicio hasta aeropuertos con check-in digital, la preferencia por soluciones rápidas y seguras es cada vez mayor.

En este contexto, YPF se suma a la vanguardia con el sistema de autodespacho, una propuesta que ya es realidad en Argentina. Lo mejor: el cliente puede elegir cómo quiere cargar, manteniendo la modalidad tradicional o probando la experiencia de autodespacho, según su preferencia. Una implementación federal que crece.

Hoy, el autodespacho está disponible en 20 estaciones distribuidas en Mendoza, Capital Federal, Santa Fe, San Juan, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Tierra del Fuego y Neuquén. El plan es ambicioso: más de 100 estaciones para fin de año y 500 para 2026, consolidando una red moderna y eficiente.

Modalidades actuales

Exclusivo App YPF

Pago en Terminales Cross Selling.

Bimodal:

App YPF + pago en surtidor

App YPF + pago en terminal para combustibles

App YPF + pago en tienda

Hace un mes se marcó un hito importante: el primer pago en surtidor del país, sumando comodidad y rapidez para los usuarios.

¿Por qué es tendencia global?

El autodespacho responde a tres pilares que lideran la transformación del retail y la movilidad:

Rapidez y autonomía : el cliente controla todo el proceso.

: el cliente controla todo el proceso. Digitalización segura : pagos sin contacto y trazabilidad.

: pagos sin contacto y trazabilidad. Experiencia personalizada: beneficios exclusivos y opciones flexibles.

Así de simple es usar la App YPF

Escaneás el QR desde tu auto .

. Elegís el tipo de combustible.

Ingresás el monto a cargar.

Pagás desde la App YPF.

Se desbloquea el surtidor y cargás.

Beneficios que suman valor

3% de descuento en cada carga realizada con la App YPF.

en cada carga realizada con la App YPF. 6% adicional en modo nocturno, gracias a la funcionalidad de carga inteligente.

Más que una innovación, una experiencia

Autodespacho no solo agiliza la carga: reduce tiempos, mejora la seguridad y ofrece beneficios concretos. Además, posiciona a YPF como líder en innovación, alineada con las mejores prácticas internacionales y con una visión clara: darle al cliente el control total de su experiencia.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.