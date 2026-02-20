Chevrolet arranca el 2026 con el inicio de ventas de la Captiva PHEV, el primer híbrido enchufable de la marca en Argentina

La oferta de autos eléctricos sigue creciendo en Argentina y uno de los modelos que más se destaca es la nueva Chevrolet Captiva PHEV. El primer híbrido enchufable de la marca en el país llega con una autonomía que supera los 1.000 kilómetros, algo impensado hasta hace poco en el segmento.

El sistema híbrido entrega 204 CV y 310 Nm de torque, pensado tanto para la ciudad como para la ruta.

Después de una preventa que superó las 100 unidades en apenas dos meses, Chevrolet oficializa el lanzamiento de un vehículo que combina lo mejor de dos mundos: la eficiencia y sustentabilidad de la electromovilidad con la tranquilidad de contar con un motor a combustión para trayectos largos.

Un paso decisivo hacia la sustentabilidad

La apuesta de Chevrolet por la electromovilidad no es nueva. En agosto de 2025, la marca lanzó el Spark EUV, que cerró el año como el auto 100% eléctrico más vendido del país. Ahora, con la Captiva PHEV, General Motors da un paso más en su visión de movilidad sustentable triple cero: cero emisiones, cero accidentes y cero congestionamientos.

Incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción pensado para brindar mayor seguridad en cada trayecto. Jeff Ludes

“En un mercado que evoluciona con rapidez hacia alternativas más eficientes y tecnológicas, la Nueva Chevrolet Captiva PHEV representa la ambición de General Motors de liderar la electromovilidad en Argentina y la región”, destacó Martín Llambí, Presidente de Plan Chevrolet de GM Argentina, durante la presentación del vehículo en Cariló. “Esta propuesta nos permite ofrecer una alternativa inteligente, sofisticada, confortable y segura para las familias argentinas”.

Tecnología que se adapta al usuario

La clave del sistema PHEV está en su inteligencia. En trayectos urbanos, la Captiva puede moverse exclusivamente con su motor eléctrico, con una autonomía de hasta 90 kilómetros en modo EV. Esto significa circular sin emisiones, sin ruido y con costos de operación significativamente más bajos que un vehículo convencional.

Pero cuando llega el fin de semana y la familia decide escaparse a la costa o la montaña, el motor naftero de 1.5 litros se activa automáticamente, sumándose al sistema eléctrico para entregar una potencia combinada de 204 CV y 310 Nm de torque. El resultado: más de 1.000 kilómetros de autonomía total, sin ansiedad de rango ni necesidad de planificar cada parada para recargar.

La batería de 20,5 kWh se recarga con carga domiciliaria de hasta 3,3 kW, con cargador rápido CCS2 o mediante frenado regenerativo que recupera energía en cada desaceleración. Jeff Ludes

La batería de fosfato de hierro y litio de 20,5 kWh se recarga de múltiples formas: conectándola a la red domiciliaria carga domiciliaria de hasta 3,3 kW, mediante un cargador rápido tipo CCS2, o simplemente a través de los frenos regenerativos durante la conducción. Cada vez que se frena o desacelera, la energía cinética se recupera y vuelve a la batería.

Diseño

Con sus 4,74 metros de largo, la Captiva PHEV impone presencia en la calle. Su parrilla negra High Gloss, los faros LED tipo proyector con DRL y las llantas de aleación de 18 pulgadas le otorgan un perfil moderno y deportivo que se complementa con líneas fluidas y detalles en negro que refuerzan su carácter urbano y elegante.

Adentro, el refinamiento continúa. La pantalla táctil del sistema multimedia MyLink domina la consola central con sus 15,6 pulgadas, acompañada por un tablero de instrumentos 100% digital de 8,8 pulgadas. Los asientos en eco-cuero, disponibles en negro Jet Black o beige Sandy, ofrecen confort para viajes largos, mientras que el techo solar panorámico aporta una sensación de amplitud y conexión con el exterior.

El baúl de 532 litros ofrece espacio suficiente para viajes familiares sin resignar confort. Jeff Ludes

Para una familia de cinco personas, el espacio es generoso: el baúl ofrece 532 litros de capacidad, suficiente para las vacaciones o las compras del mes sin comprometer la comodidad de los pasajeros traseros.

Seguridad sin concesiones

En un vehículo pensado para la familia, la seguridad es prioridad. La Captiva PHEV incorpora un arsenal de tecnologías de asistencia a la conducción (ADAS) que antes solo se veían en segmentos premium: control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril con corrección automática del volante y cámara 360° para maniobras en espacios reducidos.

Además, seis airbags, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque y descenso en pendientes, y monitoreo de presión de neumáticos completan un paquete de seguridad que protege en cada viaje. La garantía de 8 años o 160.000 kilómetros para la batería refuerza la confianza en la tecnología.

Pensada para la familia, la Chevrolet Captiva PHEV prioriza espacio, confort y seguridad para el uso diario y los viajes largos. Jeff Ludes

Especificaciones técnicas

La Captiva PHEV combina un motor naftero de 1.5 litros con un sistema eléctrico alimentado por una batería de fosfato de hierro y litio de 20,5 kWh de capacidad. Juntos, generan una potencia combinada de 204 CV y un torque de 310 Nm, asociados a una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission) con tracción delantera.

En modo 100% eléctrico, alcanza una autonomía de 90 kilómetros según ciclo NEDC, mientras que la autonomía total combinada supera los 1.000 kilómetros. La pantalla multimedia táctil de 15,6 pulgadas incluye Android Auto y Apple CarPlay, complementada por un tablero digital de 8,8 pulgadas.

El equipamiento de seguridad incluye seis airbags, sistemas ADAS completos (frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril) y cámara 360°. El baúl ofrece una capacidad de 532 litros.

Incorpora tecnologías ADAS como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de carril y cámara 360°. Jeff Ludes

Una inversión que tiene sentido

El precio de lanzamiento es de $52.740.900 y está disponible en cuatro colores: Arena Metálico, Gris Intenso, Blanco Perla y Azul Alba. La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 160.000 kilómetros para la batería.

Chevrolet ofrece opciones de financiamiento accesibles y, como novedad, la posibilidad de adquirirla a través de Plan Chevrolet, convirtiéndose en el primer híbrido enchufable disponible mediante plan de ahorro en Argentina. El esquema contempla 84 cuotas con estructura 70/30, donde el 70% se prorratea en cuotas planas y el 30% se abona al momento de la adjudicación.

Como beneficio adicional, los primeros suscriptores obtienen un 50% de bonificación en el seguro durante los primeros tres meses, facilitando aún más el acceso a esta tecnología.

