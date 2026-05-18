Jeep y Chrysler: cómo verificar si tu auto tiene que hacer la revisión de airbags Takata

Aunque muchos vehículos ya fueron intervenidos, la campaña global por airbags del proveedor Takata continúa activa a nivel mundial.

Se trata de un problema originado en un fabricante de piezas que afectó a distintas empresas automotrices a lo largo de varios años. En la Argentina, Stellantis mantiene el llamado para usuarios de Jeep y Chrysler, mientras la compañía continúa priorizando la seguridad de sus clientes.

El eje del problema está en la posible degradación del inflador del airbag con el paso del tiempo, lo que podría afectar su funcionamiento en una situación de impacto. Es un riesgo poco visible en el uso cotidiano, pero relevante desde el punto de vista de la seguridad vehicular.

Qué modelos están alcanzados

En el mercado local, la campaña alcanza a:

Chrysler 300C (2006–2014)

Jeep Wrangler (2007–2016)

La verificación es individual y se realiza con el número de chasis (VIN) o la patente.

Para eso, la marca dispone de un canal online específico y una línea telefónica de atención: 0800-333-7070.

Qué implica el proceso

Si el vehículo está alcanzado por la campaña, el usuario debe coordinar un turno en un concesionario oficial. Allí se realiza la inspección y, si corresponde, el reemplazo del airbag.

El servicio es gratuito y forma parte de una campaña global aún en curso, que busca completar el recambio de todas las unidades potencialmente afectadas.

Como incentivo adicional, la red oficial ofrece un voucher de $100.000 para utilizar en servicios o productos de postventa.

Paso a paso: cómo verificar tu Jeep o Chrysler

Ingresar en la web oficial o llamar al 0800-333-7070 .

. Tener a mano la patente o el número de chasis (VIN).

o el (VIN). Confirmar si el vehículo está alcanzado por la campaña.

Solicitar turno en un concesionario oficial.

en un concesionario oficial. Realizar la revisión y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo.

y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo. Acceder al beneficio de $100.000 en postventa.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.