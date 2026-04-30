Citroën refuerza el llamado a revisión de airbags: qué modelos están alcanzados

El llamado a revisión por airbags defectuosos del proveedor Takata continúa vigente y todavía hay vehículos sin controlar. En ese contexto, Citroën refuerza la convocatoria para usuarios que podrían estar circulando con unidades alcanzadas por esta campaña global, que afectó a distintas marcas de la industria automotriz a lo largo de los años.

El punto crítico está en el paso del tiempo. Algunos infladores de airbag pueden deteriorarse y, ante un impacto, no responder de la manera prevista. Es decir, un sistema diseñado para proteger podría fallar en el momento clave.

Por eso, este tipo de campañas no distingue uso ni kilometraje: el objetivo es avanzar con la revisión de todas las unidades potencialmente afectadas, mientras la compañía continúa priorizando la seguridad de sus clientes.

Qué modelos de Citroën están bajo revisión

En el mercado local, la revisión alcanza a:

C3 (2013–2019)

C3 Aircross (2011–2019)

C4 (2011)

C4 Lounge (2013–2018)

De todos modos, no todos los vehículos de esos rangos están afectados. La verificación es individual y para eso la marca dispone de un canal online específico (https://www.citroen.com.ar/citroen-argentina/postventa/recall/recall-takata.html) y atención telefónica al 0800-333-7070.

Cómo es el proceso y cuánto demora

Una vez confirmado que el vehículo está alcanzado por la campaña, el usuario debe coordinar un turno en un concesionario oficial. Allí se realiza la inspección y, si corresponde, el reemplazo del airbag.

El servicio es gratuito y forma parte de una campaña global que ya permitió revisar millones de vehículos en todo el mundo. En la mayoría de los casos, la intervención se resuelve en una sola visita.

Como incentivo adicional, la red oficial ofrece un voucher de $100.000 para utilizar en servicios o productos de postventa.

Paso a paso: cómo verificar tu Citroën

Ingresar en la web oficial de Citroën o llamar al 0800-333-7070 .

o llamar al . Tener a mano la patente o el número de chasis (VIN).

o el (VIN). Confirmar si el vehículo está alcanzado por la campaña.

Solicitar turno en un concesionario oficial.

en un concesionario oficial. Realizar la revisión y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo.

y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo. Acceder al beneficio de $100.000 en postventa.

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