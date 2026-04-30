Magnesio: para qué sirve, sus propiedades y por qué el bisglicinato es una de las formas más elegidas

¿Para qué sirve el magnesio en el organismo? El magnesio cumple un papel clave en múltiples procesos fisiológicos. Entre las principales funciones del magnesio en el cuerpo, se destacan su participación en la producción de energía, la síntesis de proteínas y el funcionamiento normal de los músculos y el sistema nervioso.

También interviene en la regulación de la presión arterial, el metabolismo de la glucosa y la formación de huesos. Al igual que otros minerales esenciales, el cuerpo no puede producirlo por sí solo, por lo que debe incorporarse a través de la alimentación o suplementos.

Propiedades del magnesio y sus beneficios para la salud

Para qué ayuda el magnesio y porqué es importante

Las propiedades del magnesio lo convierten en un nutriente clave para el bienestar general. Entre los principales magnesio beneficios específicos, la evidencia científica destaca:

Contribución a la función muscular normal

Apoyo al sistema nervioso

Participación en la salud ósea

Regulación del ritmo cardíaco

Reducción de la fatiga

Estos beneficios están vinculados a su rol en reacciones enzimáticas fundamentales para el equilibrio del organismo.

Qué es el bisglicinato de magnesio y para qué sirve

Al hablar de suplementos, surge una pregunta frecuente: qué es el bisglicinato. Se trata de una forma de magnesio quelado, en la que el mineral está unido a dos moléculas de glicina (un aminoácido).

Esta estructura facilita su absorción en el intestino y mejora su tolerancia digestiva. Por eso, suele utilizarse en personas que buscan suplementar magnesio sin experimentar efectos secundarios como molestias gastrointestinales.

Magnesio bisglicinato: por qué es una de las formas más elegidas

El magnesio bisglicinato es una de las opciones más recomendadas debido a sus características diferenciales. Entre las principales ventajas del bisglicinato frente a otras formas, se encuentran:

Mayor biodisponibilidad (mejor absorción)

Menor riesgo de efectos laxantes

Buena tolerancia digestiva

Posible efecto calmante gracias a la glicina

Según la evidencia científica, estas cualidades lo convierten en una alternativa eficaz para quienes necesitan asegurar niveles adecuados de magnesio en el organismo.

Cuándo y cómo tomar magnesio

Una de las dudas más comunes es cuánto magnesio tomar por día. Las recomendaciones varían según la edad y el sexo, pero en adultos suelen rondar entre 300 y 400 mg diarios.

En cuanto a cómo incorporar el magnesio en la rutina diaria, puede obtenerse a través de alimentos como frutos secos, semillas, legumbres y vegetales de hoja verde. También puede consumirse en forma de suplemento, preferentemente bajo recomendación profesional.

Respecto al momento de ingesta, muchas personas eligen tomarlo por la noche, ya que puede contribuir a la relajación muscular y al descanso, aunque no existe una única indicación universal.

Alimentos que aportan magnesio

En este contexto, elegir suplementos de calidad es clave para asegurar una buena absorción y resultados reales. Marcas como The Wellness Project se enfocan en desarrollar fórmulas con ingredientes puros, alta biodisponibilidad y respaldo científico, como el magnesio bisglicinato, una de las formas más recomendadas por su tolerancia y eficacia.

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