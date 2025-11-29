El legado continúa: así se vivió el lanzamiento de la nueva RAM Dakota en Ushuaia

La travesía en el fin del mundo dio una primera pista de por qué esta pick-up podría convertirse en una de las sorpresas del año.
En el fin del mundo comenzó un nuevo capítulo para un legado. En Ushuaia se presentó la nueva RAM Dakota, la primera pick-up de la marca fabricada en la Argentina. Con el inconfundible sello de la especialista en camionetas, la Dakota llega directamente desde la histórica planta de Ferreyra, en Córdoba, marcando un hito para la industria nacional.
Dakota se comercializa en dos versiones: Laramie y Warlock y debutó en una travesía donde la naturaleza rebelde y los caminos agrestes del sur fueron el escenario perfecto para poner a prueba su potencia, fortaleza, capacidad y confort. Mirá las fotos.
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.