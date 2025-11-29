El legado continúa: así se vivió el lanzamiento de la nueva RAM Dakota en Ushuaia

La travesía en el fin del mundo dio una primera pista de por qué esta pick-up podría convertirse en una de las sorpresas del año.

En el fin del mundo comenzó un nuevo capítulo para un legado. En Ushuaia se presentó la nueva RAM Dakota, la primera pick-up de la marca fabricada en la Argentina. Con el inconfundible sello de la especialista en camionetas, la Dakota llega directamente desde la histórica planta de Ferreyra, en Córdoba, marcando un hito para la industria nacional.

Dakota se comercializa en dos versiones: Laramie y Warlock y debutó en una travesía donde la naturaleza rebelde y los caminos agrestes del sur fueron el escenario perfecto para poner a prueba su potencia, fortaleza, capacidad y confort. Mirá las fotos.

Una travesía a través de la ruta 3 y los caminos que conectan la ciudad Ushuaia con las zonas más agrestes de la Patagonia Austral.

RAM Dakota Warlock representa el espíritu off-road puro.

Ambas versiones -Warlock y Laramie- equipan un motor 2.2L de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas capaz de entregar 200 CV de potencia y 450 Nm de torque.

El Aeroclub de Ushuaia fue el punto elegido para la develación de la nueva RAM Dakota y los eventos con la prensa y los concesionarios.

Las camionetas fueron presentadas entre avionetas frente a la bahia de Ushuaia con el Monte Olivia como marco.

Martin Zuppi - Presidente de Stellantis Argentina.

Javier Denevi - Brand Manager de RAM Argentina.

Peter Fassbender - Vicepresidente de Diseño America del Sur.

Pablo García Leyenda - Director Comercial de Stellantis Argentina.

Dakota recupera el espíritu auténtico de la pick-up mediana pensada para quienes valoran la potencia y la solidez, pero también el confort y el carácter distintivo de RAM.

En el interior, el habitáculo y los detalles están pensados para ofrecer confort, practicidad y una sensación de calidad superior desde el primer contacto.

La Nueva Ram Dakota incorpora 6 airbags, control de estabilidad, frenos ABS con EBD y un avanzado paquete de asistencias —frenado autónomo, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y punto ciego—, con alerta de tráfico cruzado en Laramie, ofreciendo un manejo seguro y preciso en todo terreno.

Laramie, la versión más refinada de la Dakota, se destaca por sus paragolpes y molduras al tono, detalles cromados, llantas de aleación de 18" y la distintiva Ram LED Lightbar, que refuerza su presencia elegante y moderna sin resignar desempeño ni solidez.

En términos de arquitectura y dinámica, la Ram Dakota ofrece un comportamiento equilibrado entre robustez estructural, confort de marcha y capacidad off-road.

Así se vivió una experiencia de cuatro días diseñada para celebrar otro hito de RAM en Argentina.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.