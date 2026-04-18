“Recuperar la sobremesa”: descubrí cuál es el nuevo imprescindible para ahorrar tiempo en la cocina

El lavavajillas despunta como el electrodoméstico estrella de las cocinas actuales, a las que se integra sin resignar diseño

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Si algo dejó en claro la última edición de Experiencia Living Remeros Beach 2026 es que la cocina es un espacio vivo que sigue transformándose. Así, las cocinas modernas suman color, texturas, tecnología, nuevas funcionalidades.

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“Nos encanta proyectar cocinas. Y las que hoy hacemos tienden a ser de líneas limpias y muy funcionales”, cuenta la arquitecta Paola Zuquetto Dockhorn, quien junto a Milena Gerhardt dirige Halesa Estudio, que intervino en la muestra el departamento 203, un espacio de paleta profunda, elegante y muy actual.

“El diseño de la cocina parte, entre otras cosas, de los electrodomésticos. Porque es lo que va a mandar en la distribución y el layout”, precisa Dockhorn. Y añade: “El lavavajillas fue adquiriendo un gran protagonismo. La gente cada vez tiene menos tiempo, la vida es agitada y la tecnología que hoy ofrecen estos dispositivos es espectacular. No hace falta enjuagar nada, es súper silencioso, funciona con sensores. En suma: un gran socio de la vida cotidiana moderna”.

Paola Zuquetto Dockhorn, de Halesa Estudio: "La tecnología que hoy ofrecen los lavavajillas es espectacular".

La cocina, en modo práctico

Las razones del furor por el lavavajillas saltan a la vista. Permite, en principio, ahorrar tiempo y a la vez tener la cocina en orden: solo hay que ir disponiendo ahí los platos sucios durante el día, poner la máquina en funcionamiento al irse a dormir y de mañana estará todo impecable y listo para guardar.

En una época en la que cada vez se habla más del bienestar, se trata de un electrodoméstico que habilita a algo tan simple y placentero como extender la charla con la familia o los amigos después de las comidas.

A eso se agrega el ahorro de agua: de acuerdo a estudios recientes, emplear un lavavajillas permite ahorrar hasta un 80% de agua en comparación con el lavado manual.

Hoy los lavavajillas se integran a la cocina desde la planificación y alineándose con una lógica de funcionalidad, eficiencia y estética.

Los modelos actuales están además pensados para optimizar el consumo energético y ofrecer un rendimiento eficiente. La instalación es muy sencilla y existen opciones compactas (ideales para espacios reducidos), otras que pueden empotrarse y también modelos independientes con atractivos acabados de acero inoxidable.

Frente a lo que muchos piensan, el resultado final del lavado con lavavajillas es muy superior al manual, y al emplear una temperatura mayor permite atacar los gérmenes con mayor efectividad. “Las copas, por ejemplo, quedan brillantes, como de restaurante –afirma Dockhorn–, eso no lo lográs con un lavado a mano”.

Finish concentra en sus tabletas Quantum su tecnología más avanzada.

El aliado que hace la diferencia

Para sacar el máximo provecho del lavavajillas, la elección del detergente resulta esencial. Y en ese punto, Finish se posiciona como un aliado clave, con un portafolio que se adapta a distintas necesidades: desde tabletas, en las que la línea Quantum concentra su tecnología más avanzada, hasta productos que complementan el lavado, como abrillantador o limpiamáquinas.

Además de tabletas, Finish ofrece productos que complementan el lavado, como abrillantador o limpiamáquinas.

Las tabletas resultan especialmente prácticas por su formato monodosis (una por lavado) y facilidad de uso: ni siquiera hace falta retirarles el envoltorio. En el caso de Quantum, su diseño con tecnología termoformada permite actuar sobre distintos tipos de suciedad, ayudando a remover restos de comida y a mejorar el brillo final sin pasos extra. Una solución simple que, bien elegida, de verdad suma en el resultado cotidiano.

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