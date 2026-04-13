Del objeto al dato: una plataforma mide la huella energética en la vida diaria

En la rutina diaria, muchas de las cosas que rodean a las personas parecen desconectadas entre sí. Una zapatilla, un termo, un auto o incluso una fruta forman parte de escenas habituales que rara vez se piensan en clave energética. Sin embargo, detrás de esos objetos existe una red invisible que los conecta: materiales, procesos productivos, transporte y desarrollo tecnológico. En ese entramado, la energía ocupa un rol central.

Con esa premisa, YPF presentó “La Conexión YPF”, una experiencia interactiva que busca poner en evidencia cuánto de esa energía —y en particular de la compañía— está presente en la vida cotidiana de los argentinos. El dato que dispara la propuesta es contundente: 8 de cada 10 objetos tienen algún grado de vinculación con la empresa.

La iniciativa combina tecnología y narrativa. A través de un sistema de cámaras en vivo y un modelo de visión computacional entrenado para reconocer miles de objetos en milisegundos, la plataforma permite escanear el entorno y obtener un porcentaje que refleja “cuánto YPF” hay en cada escena. El cálculo no es azaroso: se basa en una base de datos que integra variables como materiales, logística, energía e innovación.

La experiencia ya puede vivirse de manera presencial en la estación YPF Alcorta, donde los usuarios interactúan con el sistema en tiempo real. Allí, la tecnología traduce objetos cotidianos en datos, visibilizando el recorrido energético que hay detrás de cada uno.

Pero el proyecto no se limita al plano físico. Con el objetivo de escalar su alcance, la plataforma también está disponible de forma digital, permitiendo que cualquier persona pueda acceder desde su celular y escanear su propio entorno. La propuesta suma así una capa de interacción que convierte al usuario en protagonista de la experiencia.

Uno de los diferenciales es su componente cultural. El algoritmo fue entrenado no solo para identificar objetos, sino también símbolos de la identidad argentina. Así, al reconocer elementos como una camiseta de la Selección o una réplica de la Copa del Mundo, el sistema devuelve un resultado simbólico: “100% Orgullo Argentino”. La tecnología, en este caso, no solo mide, sino que también interpreta.

Los primeros resultados de la activación muestran una rápida adopción. En apenas tres días, la experiencia —que contó con tótems de escaneo en el Shopping Dot— registró más de 50.000 usuarios y más de 200.000 objetos escaneados, tanto en formato presencial como virtual.

Más allá de los números, la propuesta abre una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la energía —y las empresas que la producen— forman parte de lo cotidiano sin que se advierta? En un contexto donde la transición energética, la innovación y la eficiencia ocupan un lugar creciente en la agenda, iniciativas como esta buscan traducir conceptos abstractos en experiencias tangibles.

“La Conexión YPF” se inscribe así en una tendencia más amplia: la de acercar la tecnología al usuario final no solo como herramienta, sino como lenguaje para interpretar la realidad. En este caso, una realidad que, aunque invisible, está presente en casi todo.

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