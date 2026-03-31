Citröen C4 híbrido llegó a la Argentina: cuánto sale y cómo es el auto que desembarcó en el Lollapalooza

El primer híbrido de Citroën en la Argentina ya se presenta con una propuesta concreta y fácil de leer para el usuario local, donde los números siguen siendo determinantes en la decisión de compra. El nuevo C4 Híbrido llega en dos versiones —Plus y Max— que comparten la base mecánica: un motor naftero turbo 1.2 de tres cilindros asociado a un sistema eléctrico de 48V, con una potencia combinada de 145 CV, transmisión automática de doble embrague de seis marchas y tracción delantera. A esto se suma un baúl de 380 litros (expandible hasta 1250), tanque de 50 litros y neumáticos 215/60 R17, en línea con lo que el segmento demanda en términos de versatilidad.

Disponible en versiones Plus y Max, el modelo comparte base mecánica pero se diferencia en equipamiento y nivel de sofisticación.

La diferencia entre versiones aparece en el equipamiento y en el posicionamiento dentro de la gama. La versión Plus, con un precio de entrada de $45.900.000, apunta a un equilibrio entre tecnología, confort y accesibilidad, con seis airbags, pantalla de 10 pulgadas, climatizador bizona y cámara trasera. La Max, en cambio, escala hacia una propuesta más sofisticada —$59.900.000— con tapizado full cuero, techo vidriado, cargador inalámbrico y un paquete completo de asistencias a la conducción que incluye control de crucero adaptativo con función Stop & Go, frenado autónomo y detector de punto ciego. En ambos casos, el foco está puesto en una experiencia de uso simple, con un diferencial claro: la electrificación sin fricción.

Tecnología híbrida: una solución pensada para el contexto local

Más que una apuesta tecnológica disruptiva, la llegada del C4 híbrido marca un movimiento estratégico: introducir la electrificación bajo una lógica de adopción progresiva. El sistema híbrido de 48V que incorpora el modelo responde a esa premisa. No requiere enchufe, no depende de infraestructura externa y funciona de manera completamente automática, eliminando una de las principales barreras del mercado argentino.

El esquema combina un motor térmico con un impulsor eléctrico que interviene en momentos clave: arranque, circulación a baja velocidad y aceleraciones. En ese sentido, funciones como e-Launch permiten iniciar la marcha en modo eléctrico, mientras que e-Creeping y e-Parking optimizan maniobras en espacios reducidos. En tránsito urbano, el sistema puede operar durante buena parte del tiempo en modo eléctrico —según la marca, más del 50%—, lo que se traduce en una reducción de consumo de hasta un 20%.

La tecnología híbrida no requiere enchufe ni cambios de hábito, ya que funciona de manera automática y se adapta al uso cotidiano.

Más allá del dato técnico, lo relevante es el impacto en la experiencia: menos ruido, mayor suavidad y una gestión energética imperceptible para el conductor. No hay cambios de hábito ni curva de aprendizaje, un punto clave en un mercado donde la transición hacia nuevas tecnologías todavía convive con ciertas resistencias.

Diseño: entre la ruptura y la herencia

En un segmento donde muchas propuestas tienden a homogeneizarse, Citroën vuelve a apoyarse en uno de sus activos históricos: el diseño. El nuevo C4 construye su identidad a partir de una mezcla poco convencional de siluetas: proporciones de hatchback, postura elevada de crossover y una caída trasera abrupta que rompe con la lógica dominante.

Ese remate vertical, reforzado por un parante C delgado, no es un recurso aislado. Funciona como un guiño directo a modelos emblemáticos de la marca, como el Citroën CX o el Citroën C6, que supieron diferenciarse precisamente por sus soluciones formales. En el nuevo C4, esa herencia se traduce en una estética contemporánea que busca destacarse sin caer en el exceso.

El interior prioriza la usabilidad con una pantalla central de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y una interfaz intuitiva.

El frontal acompaña esa evolución con la incorporación del nuevo logotipo y una firma lumínica LED en tres niveles que refuerza la identidad visual. A esto se suman elementos como los Color Clips —detalles de personalización integrados en la carrocería— y la opción de techo bitono, que aportan una capa adicional de carácter en un segmento cada vez más competitivo.

Interior: digitalización sin complejidad

Puertas adentro, la propuesta sigue una lógica clara: ofrecer tecnología sin sobrecargar al usuario. El sistema multimedia se organiza en torno a una pantalla central de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, mientras que el cuadro de instrumentos digital —de 5,5 o 7 pulgadas según versión— prioriza la legibilidad de la información.

La experiencia se completa con comandos de voz, personalización mediante widgets y una interfaz que apunta a reducir la fricción en el uso cotidiano. No hay apuestas disruptivas en términos de interacción, pero sí una ejecución sólida que responde a las expectativas actuales.

La propuesta se completa con un enfoque en el confort, gracias a la suspensión con topes hidráulicos y un trabajo específico en insonorización.

La versión Max suma elementos que elevan la percepción de calidad, como el cargador inalámbrico o un instrumental más completo, aunque la base conceptual se mantiene: un interior pensado para acompañar la conducción, no para protagonizarla.

Confort y tecnología: el ADN de la marca llevado al presente

Si hay un terreno donde Citroën busca diferenciarse, es en el confort. El nuevo C4 no es la excepción y articula buena parte de su propuesta alrededor del concepto Advanced Comfort, que abarca desde la suspensión hasta los asientos.

La suspensión con topes hidráulicos progresivos apunta a filtrar las irregularidades del camino, mientras que los asientos rediseñados priorizan el soporte y la ergonomía en trayectos largos. A esto se suma un trabajo específico en insonorización, que cobra aún más relevancia en un vehículo electrificado, donde la ausencia de ruido mecánico deja más expuestos otros sonidos.

El C4 Híbrido marca la llegada del primer modelo electrificado de la marca al país, con 145 CV combinados y un sistema de 48V que reduce el consumo en ciudad.

En términos de tecnología, la versión Max incorpora un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que la posiciona en un nivel superior dentro del segmento: frenado autónomo, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril y detección de punto ciego, entre otros. Más allá del listado, el valor está en cómo estas herramientas se integran a la conducción diaria, aportando seguridad sin resultar intrusivas.

Postventa: una variable cada vez más determinante

En paralelo a la evolución tecnológica, el costo total de uso se consolida como un factor central en la decisión de compra. En ese contexto, Citroën complementa la propuesta del C4 híbrido con una estrategia de postventa orientada a previsibilidad y reducción de costos.

El diseño retoma guiños de modelos icónicos de la marca con una lectura contemporánea.

El modelo cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y la posibilidad de acceder a programas como FlexCare, que permiten anticipar servicios de mantenimiento o extender la cobertura mecánica. La inclusión de una cadena de distribución “for life” es otro punto relevante, en tanto reduce la necesidad de intervenciones a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

A esto se suma la red de concesionarios y una oferta de accesorios que busca acompañar la personalización del producto, en línea con una tendencia creciente en el mercado.

Más allá del auto: presencia de marca y conexión cultural

El lanzamiento del C4 híbrido también se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento. La marca fue parte de Lollapalooza Argentina 2026 como automotriz oficial, utilizando el evento como plataforma para acercarse a nuevas audiencias.

Citröen en Lollapalooza

En ese contexto, el modelo no solo se exhibió como producto, sino que formó parte de un ecosistema de experiencias que incluyó activaciones, espacios de descanso y generación de contenido en vivo. La lógica es integrar la movilidad dentro de un universo cultural más amplio, donde el auto deja de ser únicamente un medio de transporte para convertirse en un elemento de estilo de vida.

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