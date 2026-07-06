Un café, por favor
El frío invita a calentarse las manos con una taza caliente. Y Club LA NACION acerca los mejores lugares donde hacerlo.
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El café tiene una liturgia propia. El momento en que se decide cuál pedir, el olor que llega antes de que arribe la taza, el primer sorbo que ordena el día o que le pone punto final a la tarde. Hay quienes lo toman solo y rápido, de pie en la barra; quienes eligen la mesa con mejor luz y lo hacen durar; quienes lo acompañan con algo dulce y quienes prefieren que no haya nada que los distraiga. La forma de tomarlo dice mucho, pero el lugar también. A continuación, propuestas donde vale la pena detenerse.
En Palermo hay un rincón que huele a manteca y harina desde la vereda. Cocu es una boulangerie francesa hecha y derecha: el horno está a la vista, los croissants salen frescos a lo largo del día y la carta combina pastelería clásica (pain au chocolat, éclairs, macarons) con opciones más sustanciosas para el almuerzo, como quiches y cakes salados. El café está a la altura, hay desde un espresso clásico hasta opciones con leche de almendras, y la idea es tomarlo despacio, con algo rico al lado.
Mientras tanto, en Belgrano, Cielo Azul La Maison es salón de té, cafetería y chocolatería, con decoración de estilo parisino, vajilla de otra época y una propuesta que incluye desde desayunos y brunches hasta meriendas con tortas y budines hechos en casa, todo con el chocolate de Tikal como hilo conductor de lo dulce. La carrot cake bañada en chocolate blanco tiene fans propios, y el café llega con unos minichocolates de la casa al costado.
Y hacia Colegiales, Bourbon (con nueve años de tienda con identidad propia) abrió a fin de 2025 un espacio donde el café es cosa seria: en Soda Café trabajan con specialty coffee, los filtrados se preparan con tiempo y detalle y cada taza, cuentan, tiene que decir algo. La pastelería fresca y una playlist cuidada completan una propuesta con carácter propio y vecinos ya habitués.
Tres barrios, tres excusas para afrontar el frío con algo rico. ¿Cuál será el primero que vas a probar?
La taza perfecta
- Cocu
20% todos los días hasta el 31.7
www.instagram.com/cocuboulangerie
- Cielo Azul La Maison
www.instagram.com/cieloazullamaison
- Soda Café
www.instagram.com/sodacafeteria
- Blindcafé
www.blindfragrances.com.ar/blind-cafe
- Möoi
- The Avocado Company
www.instagram.com/theavocadocompany.arg
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