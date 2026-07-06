Un café, por favor

El café tiene una liturgia propia. El momento en que se decide cuál pedir, el olor que llega antes de que arribe la taza, el primer sorbo que ordena el día o que le pone punto final a la tarde. Hay quienes lo toman solo y rápido, de pie en la barra; quienes eligen la mesa con mejor luz y lo hacen durar; quienes lo acompañan con algo dulce y quienes prefieren que no haya nada que los distraiga. La forma de tomarlo dice mucho, pero el lugar también. A continuación, propuestas donde vale la pena detenerse.

En Palermo hay un rincón que huele a manteca y harina desde la vereda. Cocu es una boulangerie francesa hecha y derecha: el horno está a la vista, los croissants salen frescos a lo largo del día y la carta combina pastelería clásica (pain au chocolat, éclairs, macarons) con opciones más sustanciosas para el almuerzo, como quiches y cakes salados. El café está a la altura, hay desde un espresso clásico hasta opciones con leche de almendras, y la idea es tomarlo despacio, con algo rico al lado.

Mientras tanto, en Belgrano, Cielo Azul La Maison es salón de té, cafetería y chocolatería, con decoración de estilo parisino, vajilla de otra época y una propuesta que incluye desde desayunos y brunches hasta meriendas con tortas y budines hechos en casa, todo con el chocolate de Tikal como hilo conductor de lo dulce. La carrot cake bañada en chocolate blanco tiene fans propios, y el café llega con unos minichocolates de la casa al costado.

Y hacia Colegiales, Bourbon (con nueve años de tienda con identidad propia) abrió a fin de 2025 un espacio donde el café es cosa seria: en Soda Café trabajan con specialty coffee, los filtrados se preparan con tiempo y detalle y cada taza, cuentan, tiene que decir algo. La pastelería fresca y una playlist cuidada completan una propuesta con carácter propio y vecinos ya habitués.

Tres barrios, tres excusas para afrontar el frío con algo rico. ¿Cuál será el primero que vas a probar?

La taza perfecta

Cocu

20% todos los días hasta el 31.7

www.instagram.com/cocuboulangerie

Cielo Azul La Maison

20% de lunes a jueves

www.instagram.com/cieloazullamaison

Soda Café

15% todos los días

www.instagram.com/sodacafeteria

Blindcafé

20% todos los días

www.blindfragrances.com.ar/blind-cafe

Möoi

15% todos los días

www.mooirestaurant.com.ar

The Avocado Company

15% todos los días

www.instagram.com/theavocadocompany.arg

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