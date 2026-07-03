Chevrolet Sonic: un nuevo SUV compacto para el segmento que más crece en el mercado

Chevrolet presentó el Sonic, su nuevo SUV compacto, con el que buscará posicionarse en el segmento de mayor crecimiento del mercado automotor. La marca lo define como un vehículo pensado para clientes que buscan acceder a su primer SUV, con un diseño atractivo, equipamiento en seguridad y tecnología, y un valor equilibrado.

“Sonic inaugura un nuevo capítulo de Chevrolet en América del Sur, donde buscaremos crecer en volumen y participación, ofreciendo el portafolio más amplio de SUVs y crossovers en la región”, señaló Andrés Carfagna, director de Ventas de GM para Argentina, Uruguay y Paraguay. El ejecutivo agregó que el Sonic representa para la red de concesionarios y para la marca la oportunidad de liderar las ventas del segmento que más crece en la región, en un desarrollo que combinó entornos virtuales, inteligencia artificial y herramientas digitales avanzadas.

El Sonic adopta una suspensión elevada y un voladizo trasero alargado que aporta mayor amplitud al conjunto.

El nuevo modelo llega en dos niveles de equipamiento, ambos tope de gama: Premier, orientada a la sofisticación, con parrilla cromada, rack de techo color plata e interior en tapizado beige; y RS, de carácter más deportivo, con parrilla en negro brillante, rack negro, techo bitono y una cabina en negro con diseño exclusivo. Con 4228 mm de largo, 1773 mm de ancho, 1532 mm de alto y una distancia entre ejes de 2551 mm, el Sonic ofrece un espacio interior pensado para cinco ocupantes, una capacidad de baúl de 392 litros y un tanque de 44 litros, con neumáticos 205/50 R17 sobre llantas de aleación de 17 pulgadas.

El interior del Sonic incluye climatizador de aire acondicionado digital, acceso por proximidad y arranque por botón.

El diseño del Sonic estrena la nueva identidad visual global de los SUV de Chevrolet, con inspiración en el Equinox EV. Es, además, el primer vehículo de la marca en incorporar el nuevo isotipo bowtie, ahora más horizontal, refinado y en color negro. La firma luminosa Full LED, tanto delantera como trasera, busca aportar un diferencial estético y tecnológico, además de mejorar la visibilidad y acentuar la percepción de anchura del vehículo.

El frente del Sonic estrena el nuevo isotipo bowtie horizontal y en negro.

En materia de seguridad, el Sonic estrena la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving, que incorpora una lente frontal de alta resolución con un área de cobertura aproximadamente 40% mayor que la generación anterior, capaz de identificar con mayor precisión vehículos, peatones y ciclistas. El paquete de asistencias incluye alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia a bajas velocidades, asistencia de mantenimiento de carril, detección de peatones y ciclistas, indicador de punto ciego, control electrónico de estabilidad y seis airbags de serie. Los faros Full LED con proyector ofrecen, según la marca, hasta 19% más alcance que un sistema convencional, y en la versión RS se suma el encendido automático de luces altas.

El interior se organiza en torno a un panel doble: tablero digital de 8 pulgadas y pantalla multimedia de 11.

La experiencia a bordo se organiza alrededor del Virtual Cockpit System, que integra un tablero digital configurable de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas en una única pieza orientada al conductor. El sistema ofrece proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth, Wi-Fi nativo, puertos USB para las plazas traseras, cargador inalámbrico y la posibilidad de recibir actualizaciones remotas de software. A esto se suma la plataforma OnStar, incluida en ambas versiones, con funciones remotas a través de la aplicación myChevrolet, acceso por proximidad, arranque por botón, aire acondicionado digital, cámara de visión trasera HD, control crucero y limitador de velocidad. La versión RS agrega sensores de estacionamiento delanteros y traseros y asistencia de estacionamiento automático.

El Sonic adopta una suspensión elevada y un voladizo trasero alargado que aporta mayor amplitud al conjunto.

A nivel mecánico, el Sonic combina un motor naftero turbo 1.0 de 116 CV a 5500 rpm y 160 Nm de torque a 2000 rpm con una transmisión automática de seis velocidades. La suspensión delantera es independiente tipo McPherson, mientras que la trasera es semi independiente con eje de torsión, con dirección eléctrica progresiva. Según datos de la marca, el Sonic acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos, registra recuperaciones de 80 a 120 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, limitada electrónicamente. Tiene un peso en orden de marcha de 1134 kg y un coeficiente aerodinámico de 0,357.

La plataforma OnStar y la app myChevrolet permiten acceder a funciones remotas del vehículo desde el celular.

El Chevrolet Sonic está disponible desde junio en los concesionarios de la marca, desde $38.390.900 para la versión Premier y $39.690.900 para la RS, con financiación exclusiva a tasa 0% en 12, 18 y 24 meses a través de GPAT Compañía Financiera. El modelo puede adquirirse en seis colores: Azul Kinda, Blanco Summit, Plata Shark, Negro, Rojo Jinx y el inédito Gris Urbano, con los dos primeros exclusivos de la versión Premier.

El Sonic ofrece 392 litros de capacidad de baúl.

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