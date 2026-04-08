Así es el nuevo SUV chino que está pensado para adaptarse a cualquier tipo de camino

La llegada de vehículos de estilo 4x4 de origen chino a nuestro país parece no detenerse. El primero fue el BAIC BJ40; posteriormente ingresó el Tank 300 y a esa lista se agregó hace unos meses el Jetour T2.

Y hay algo detrás de todo esto. Estos modelos (y otros que seguramente llegarán próximamente) permiten a los amantes del fuera de pista acceder a un móvil para divertirse fuera del asfalto a un precio conveniente, algo que no sucede con otras marcas especializadas.

Jetour es una marca que desembarcó en la Argentina en noviembre de 2020, y que fue relanzada en 2025 con una cartera que hoy abarca 6 modelos entre SUV y crossover. Este T2 se suma al T1 (un poco más pequeño) y se ofrece en una sola versión, que fue la que evaluamos.

Este T2 muestra una silueta caracterizada por líneas rectas y grandes volúmenes, fiel al estilo boxy de los clásicos todoterreno puros. Asimismo, sus grandes proporciones (4,785 m de largo, 2,006 m de ancho, 1,88 m de alto y 2,8 m de distancia entre ejes) le confieren una presencia imponente.

En el frente aparece una gran parrilla de estilo agresivo, en el que destaca el nombre de la marca (cada letra está separada y encastrada en un cuadro individual); en los laterales aparecen unos faros cuadrados que están segmentado en líneas horizontales, a cuyos costados aparecen las DRL integradas, que refuerzan el costado tecnológico (todas las luces son en LED).

Tech. Todo en el interior del Jetour T2 es digital

El capot plano y ancho ayuda a enfatizar esa sensación de solidez, mientras que los paragolpes grandes y protegidos por molduras plásticas le dan la impronta off-road.

De perfil resaltan los pasarruedas con protectores plásticos, los estribos, las barras de techo cromadas y las grandes ruedas de medidas 255/55 R20”.

Atrás aparece una de las características más llamativas: el auxilio (del mismo tamaño que las cuatro titulares) está instalado en el portón trasero, un detalle tradicional de los SUV de corte aventurero de la vieja escuela. Las luces, en tanto, tienen un diseño moderno y se extienden verticalmente como para remarcar el alto del vehículo. Además, el portón se abre de forma lateral.

El interior es muy espacioso y en las plazas traseras sobra espacio para que viajen tres pasajeros.

Con un planteo moderno y funcional, los materiales utilizados (plásticos blandos, tapizados soft-touch, etcétera) y las terminaciones son realmente notables.

Propone una posición de manejo alta que se cuesta un poco encontrar debido a que la columna de dirección no se ajusta demasiado en profundidad; a esto suma una excelente visibilidad hacia el exterior gracias a las grandes superficies vidriadas.

Tablero digital, toma de 12 V, gaveta climatizada, butacas delanteras con ajuste eléctrico, ventilación y calefacción, tapizados en cuero ecológico, cargador inalámbrico para celulares, sistema de monitoreo y purificación del aire del habitáculo, climatizador bizona, techo panorámico, luz ambiente, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y central multimedia con pantalla táctil de 15,6 con sistema compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica o por USB, entre otros, son parte del equipamiento de confort que ofrece; súper completo.

Vayamos a la seguridad. Ahí encontramos una cantidad muy interesante de elementos como 6 airbags, frenos a discos en las cuatro ruedas con ABS y EBD, asistentes de arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, etcétera. Y también varias ADAS de última generación, como control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente para mantenimiento de carril con advertencia, asistencia de estacionamiento con visión 540°, monitoreo de punto ciego y de presión de neumáticos y radar de vadeo (es un sensor que va midiendo la profundidad del agua en tiempo real y alerta en la pantalla para prevenir daños en el motor y los sistemas eléctricos).

Cómo es la mecánica del T2

A nivel mecánico encontramos un motor turbonaftero de 2.0 L de cilindrada, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que genera 254 CV a 5500 rpm y 39,7 kgm (390 Nm) de par entre 1750 y 4000 rpm. La transmisión es una automática de doble embrague y siete marchas, mientras que la tracción es 4x4 inteligente.

Es un motor que tiene mucha entrega y que responde muy bien en cualquier condición de manejo gracias a tener el torque en un rango muy amplio e revoluciones. Lo mejor es que se lo nota ligero cuando se lo conduce en el tránsito urbano o en autopista a velocidades permitidas (a 130 km/h gira a 2000 rpm) y bastante picante en ruta en velocidad (hay que admitir que notamos un pequeño lag en el turbo).

La transmisión, en tanto, es rápida, precisa y está muy bien relacionada, y parece entenderse muy bien con el impulsor.

Por otra parte, las capacidades off-road son muy buenas y no están dadas solo por la mecánica, sino también por otras características típicas de este tipo de vehículos: un despeje de 220 mm, una capacidad de vadeo de 700 mm y el buen espacio entre los guardabarros y los neumáticos.

En cuanto a la performance, acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h. Los consumos promedio son de 9 L/100 km. El precio es de US$54.500.