Todos los autos 0km que se pueden conseguir en cuotas a tasa 0 en diciembre 2025

La compra de vehículos en cuota llegó a representar casi la mitad de las operaciones del mercado; todas las opciones de cara al último mes del año
- 4 minutos de lectura'
El fuerte repunte del mercado de 0 km en la Argentina, que cerraría el año con más de 600.000 unidades patentadas, se explica en buena medida por el regreso de los planes de financiación con tasas competitivas.
Las operaciones concretadas a través de financiación lograron, en algunos meses del año, superar el 50% del total, acorde a los datos compartidos por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor (Siomaa), demostrando así ser una fuerte herramienta para impulsar las ventas.
En ese sentido, varias automotrices extendieron hasta el último mes del año la posibilidad de adquirir un 0 km en cuotas y a tasa 0 y definieron sus propuestas comerciales de la siguiente manera. No obstante, se recomienda ingresar al sitio web de cada marca para consultar en detalle las condiciones de cada plan, así como el stock disponible en cada caso.
Los modelos más destacados que se pueden comprar en cuotas
Renault
- Renault Arkana: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 18 cuotas.
- Renault Kardian: tasa 0 financiando hasta $11.000.000 en 24 cuotas.
- Renault Kwid: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 24 cuotas.
- Renault Logan: tasa 0 financiando hasta $13.000.000 en 18 cuotas.
- Renault Kangoo Express (furgón): tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 cuotas.
- Renault Oroch: tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 cuotas.
- Renault Kangoo E-Tech 100% eléctrico: tasa 0 financiando hasta $18.000.000 en 24 cuotas.
- Renault Duster: tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 18 cuotas.
Chevrolet
- Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 financiando hasta $14.000.000 en 24 cuotas.
- Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 cuotas.
- Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 financiando hasta $12.000.000 en 12 cuotas.
- Chevrolet Tracker: tasa 0 financiando hasta $14.000.000 en 24 cuotas.
- Chevrolet Tracker: tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 cuotas.
- Chevrolet Tracker: tasa 0 financiando hasta $12.000.000 en 12 cuotas.
- Chevrolet Spin: tasa 0 financiando hasta $12.000.000 en 12 cuotas.
- Chevrolet Montana: tasa 0 financiando hasta $12.000.000 en 12 cuotas.
- Chevrolet S10: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 12 cuotas.
- Chevrolet Trailblazer: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 12 cuotas.
Kia
- Kia K3 (a través del Banco Santander): tasa 0 UVA financiando hasta $20.000.000 en 12 o 18 cuotas.
- Kia Seltos (a través del Banco Santander): tasa 0 UVA financiando hasta $14.000.000 en 18 cuotas.
- Kia Seltos (a través del Banco Santander): tasa 0 UVA financiando hasta $24.700.000 en 12 cuotas.
BYD
- BYD Yuan Pro GL: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 12 cuotas.
Honda
- Todos sus modelos (HR-V, ZR-V, CR-V, Civic y Accord): tasa 0 financiando hasta $24.000.000 en 12 cuotas.
Peugeot
- Todos sus modelos: tasa 0 UVA con una financiación de hasta $24.000.000 en 24 cuotas.
Citroën
- Todos los modelos: tasa 0 hasta en 36 cuotas.
- Citroën Aircross Feel PK T200: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 24 cuotas.
- Citroën Basalt: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 18 cuotas.
- Citroën Aircross: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 18 cuotas.
- Citroën Jumpy: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 18 cuotas.
DS
- Todos los modelos: tasa 0 financiando hasta $30.000.000 en 12 meses.
- DS 7: tasa 0 UVA financiando hasta $40.000.000 a 12 meses.
Fiat
- Todos los modelos: tasa 0 UVA financiando hasta $12.000.000 en 24 cuotas.
- Fiat Cronos: tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 18 cuotas.
- Fiat Titano: tasa 0 financiando hasta $30.000.000 en 12 cuotas.
Jeep
- Jeep Renegade: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 18 meses.
- Jeep Compass: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 18 meses.
- Jeep Commander: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 18 meses.
RAM
- RAM Rampage: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 18 cuotas.