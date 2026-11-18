Toyota anunció la llegada de la Corolla Deck, su nueva pickup híbrida desarrollada para América Latina, durante la inauguración de su segunda planta en Sorocaba, en el estado brasileño de San Pablo. Su producción comenzará en el primer semestre de 2027.

Se fabricará en la planta en Sorocaba, en el estado brasileño de San Pablo @mariovillaescusaphoto

El modelo llevará a la marca al segmento de las pickups compactas de estructura monocasco, donde competirá con propuestas como la Fiat Toro y la nueva Renault Niagara, por debajo de la Hilux. Según el comunicado difundido por la compañía, combinará características de un SUV y la versatilidad de una pickup.

Acorde a lo publicado por diferentes medios brasileños, utilizaría la plataforma TNGA-C y compartiría componentes con un SUV, entre ellos las puertas delanteras, el parabrisas y elementos de iluminación. Sin embargo, tendría una distancia entre ejes extendida para incorporar la caja de carga, aunque todavía no se difundió su medida.

El modelo combinará características de un SUV y una pickup @mariovillaescusaphoto

La adaptación incluiría una suspensión trasera independiente multilink y un portón de caja convencional, que se abre hacia abajo, a diferencia de las dos hojas de apertura lateral de la Toro. De esta manera, el parentesco con el SUV se combinaría con soluciones específicas para su nueva función de pickup.

“Estas nuevas plantas y modelos reflejan cómo Toyota entiende que debe construirse el futuro: respondiendo a las necesidades de cada región, desarrollando a las personas y trabajando junto con nuestros socios y las comunidades. Esta inversión refuerza el papel estratégico de América Latina en nuestra visión global”, afirmo Yoichi Miyazaki, vicepresidente Ejecutivo y miembro del Board de Directores de Toyota Motor Corporation.

Qué se sabe de la Corolla Deck

La motorización híbrida fue una de las confirmaciones centrales, pero desde la marca todavía no detallaron la configuración del sistema. Según publicaron medios del país vecino, podría utilizar el conjunto 1.8 híbrido conocido de la familia Corolla, o el 2.0 flex. Se trata de configuraciones que no fueron precisadas por la compañía.

Toyota fijó el inicio de producción para el primer semestre de 2027, pero todavía no precisó una fecha de lanzamiento en la Argentina.

La automotriz confirmó que contará con motorización híbrida @mariovillaescusaphoto

Una nueva fábrica

La Corolla Deck se producirá en Sorocaba 2, la planta que Toyota inauguró este 18 de noviembre. La unidad inicia sus operaciones con el sedán Corolla y sumará la pickup híbrida durante la primera mitad del año próximo. La planta existente de Sorocaba continuará con la producción del Corolla Cross, el nuevo Yaris Cross y Yaris hatch.

Con una capacidad inicial de 100.000 vehículos anuales, la nueva instalación eleva la capacidad productiva total de Toyota en Brasil a 270.000 unidades por año. La planta tiene 160.000 metros cuadrados construidos e incorpora el ciclo completo de fabricación, desde el estampado de piezas y la soldadura de carrocerías hasta la pintura y el montaje. La inauguración forma parte del ciclo de inversiones de R$11.500 millones, aproximadamente US$2000 millones, anunciado en 2024.

La planta tiene 160.000 metros cuadrados construidos e incorpora el ciclo completo de fabricación

Dos proyectos distintos para ampliar la oferta regional

La expansión brasileña se suma a los planes industriales de Toyota en la Argentina, donde invertirá más de US$1300 millones para construir una nueva planta en Zárate destinada a fabricar la pickup híbrida Tacoma para los mercados de la región. El presidente de la automotriz en el país, Gustavo Salinas, le comentó a LA NACION todos los detalles de este nuevo proyecto industrial, que deja preparada una estructura edilicia para unas potenciales 100.000 unidades al año.

Por su parte, la Tacoma se sumará al segmento de las pickups medianas de una tonelada, el cual lidera desde hace 20 años Hilux, que a su vez fue el modelo más vendido de la Argentina en 2025. “Para nosotros son conceptos distintos y apuntamos a una complementación. Creemos que con las dos vamos a tener la mejor propuesta de camionetas en el mercado de pickups. Básicamente, la Hilux siempre se ha caracterizado por ser un vehículo de mucha resistencia y durabilidad. Pero también es cierto que algunos perfiles de clientes, sobre todo los de gama alta, esperaban un tipo de confort y de performance que en la Hilux tenía alguna limitación. Ahí la complementación de Tacoma: apunta a ese perfil de cliente”, explicó Salinas.