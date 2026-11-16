Toyota fabricará la Tacoma híbrida en la Argentina y reveló cómo será su nueva planta

Toyota confirmó que construirá en Zárate una nueva planta dedicada a tecnologías y vehículos electrificados, que comenzará a producir la pickup Tacoma híbrida en 2030 y quedará preparada para incorporar otros modelos en el futuro.

El anuncio oficial se realizó tras una reunión del presidente Javier Milei con Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo global de la compañía. También participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe; y Gustavo Salinas, presidente de la automotriz en la Argentina.

La reunión entre Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo global de la compañía, el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina

El anuncio forma parte de la inversión de US$1341 millones con la que Toyota aplicó al RIGI, la mayor en la historia de la industria automotriz argentina, según definieron desde la terminal. El proyecto comenzará con una capacidad de producción de 50.000 unidades anuales de Tacoma, de las cuales estiman destinar el 70% a los mercados de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Es un esquema similar al de Hilux y SW4, cuya producción se exporta en alrededor de un 80%.

La Toyota Tacoma se fabricará en la Argentina con capacidad de producción para 50.000 unidades anuales (imagen del modelo que se comercializa en los Estados Unidos)

“Con esta inversión estamos sentando las bases para la Toyota de los próximos 30 años en la Argentina” , definió en exclusiva a LA NACION Gustavo Salinas, presidente de la compañía en el país.

Salinas aseguró que la inversión deja sentadas las bases para una potencial fábrica de 100.000 unidades al año Santiago Filipuzzi

Una planta preparada para crecer y el cronograma de obras

“Hoy estamos iniciando este proyecto con una capacidad inicial para producir 50.000 unidades de Tacoma al año, pero además dejamos una planta que está preparada en términos de capacidad de producción y de posibilidad para modelos futuros que hoy no están definidos. Estamos dejando ya preparado un edificio preparado para fabricar 100.000 unidades al año. Eventualmente se puede extender la línea en más adelante para un segundo modelo teniendo ya la base estructural preparada ”, comenzó explicando Salinas sobre cómo la inversión de la empresa trasciende a la fabricación de Tacoma.

Como parte de su aplicación al RIGI, el proyecto contempla la posibilidad de sumar posteriormente un SUV también electrificado. “Cuando hablamos de nuevas tecnologías y modelos electrificados, por supuesto fabricar un SUV en el futuro puede ser una de las opciones. Hoy todo eso está bajo análisis, pero vamos a tener la planta preparada para el modelo que le va a seguir a Tacoma”, adelantó.

El ejecutivo de Toyota no descartó sumar un SUV en el futuro Santiago Filipuzzi

La nueva planta se agregará al complejo sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 81. El proyecto demandará muchos meses de obra para poder inaugurarse en 2030 y dar inicio a la producción. Con el nuevo centro terminarán de ocupar casi el 90% del predio actual, que tiene algunas limitaciones respecto a la ubicación de su red de alta tensión. “Cruzaba una parte del predio, por lo que la tenemos que sacar y llevar por el perímetro de la planta. Eso en sí, una obra que parece muy simple, es un trabajo que lleva casi dos años. Tenemos que hacer todo ese cambio de línea de alta tensión que nos libera el espacio. Lógicamente, no podés hacer una planta debajo de una línea de alta tensión. Esta obra es de las cosas que vamos a empezar inmediatamente”, sumó Salinas.

Luego de la construcción de la nueva fábrica terminarán de ocupar casi el 90% del predio de Toyota en Zárate Gentileza Toyota

Al mismo tiempo, otro de los desafíos de las obras se encuentra en el terreno y su preparación. “Tenemos diferencias muy grandes de altura, tiene declives de casi cuatro metros entre las diferentes superficies, con lo cual lo primero que tenemos que empezar a hacer es toda nivelación de piso, un trabajo duro que va a llevar bastante tiempo”, amplió. Además, desde la automotriz compraron un terreno adicional frente a la planta original que será anexado.

Cómo cambia el centro de Zárate y qué capacidades industriales incorpora

La construcción de la nueva planta prevé la generación de más de 3600 puestos de trabajo y otros 2600 empleos directos e indirectos durante su operación. En lo que respecta a las instalaciones, el presidente de la compañía explicó que algunos procesos se compartirán con la planta actual.

“No es estrictamente equivalente en tamaño porque va a compartir algunas cosas con la fabricación actual. Sobre todo lo que es la parte de prensa, que va a coincidir con la planta de Hilux. Pero todo lo que es soldadura, ensamble, pintura, control de calidad… todo eso es parte de la planta nueva”, precisó.

La nueva planta tendrá áreas independientes para soldadura, ensamble, pintura y control de calidad Santiago Filipuzzi

“Esta nueva planta lo que nos va a permitir es producir vehículos electrificados de cualquier naturaleza, con nuevas tecnologías para las que hoy tenemos ciertas restricciones por la antigüedad que tiene la planta actual”, sumó el ejecutivo argentino.

Qué lugar ocupará Tacoma frente a Hilux

La nueva camioneta de Toyota se sumará al segmento de las pickups medianas de una tonelada, el cual lidera desde hace 20 años Hilux, que a su vez fue el modelo más vendido de la Argentina en 2025. “Para nosotros son conceptos distintos y apuntamos a una complementación. Creemos que con las dos vamos a tener la mejor propuesta de camionetas en el mercado de pickups. Básicamente, la Hilux siempre se ha caracterizado por ser un vehículo de mucha resistencia y durabilidad. Pero también es cierto que algunos perfiles de clientes, sobre todo los de gama alta, esperaban un tipo de confort y de performance que en la Hilux tenía alguna limitación. Ahí la complementación de Tacoma: apunta a ese perfil de cliente”, explicó Salinas.

La Toyota Tacoma apuntará a un segmento más alto que el de Hilux

Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo modelo termine sacándole ventas a las versiones más equipadas de Hilux, tanto en el mercado argentino como en los de exportación, el ejecutivo respondió que “si bien en algún punto puede haber una pequeña canibalización, entendemos que, en su conjunto consolidado, la complementación de Tacoma es la que nos va a permitir alcanzar el volumen que estamos esperando”.

A pesar de que espera que el cliente de Tacoma busque mayor confort o comodidad, Salinas aclaró que no deja de ser una camioneta, por lo que tiene la posibilidad de ser utilizada tanto en el trabajo como para un uso mixto. “Espero que también veamos Tacomas en el campo, la energía y en la minería. No al nivel de Hilux, eso está claro, pero sí hay un perfil de público en esas empresas que eventualmente van a ser los usuarios de este nuevo producto”, sintetizó.

El interior de la Toyota Tacoma que se comercializa en los Estados Unidos

Las características con las que se fabricará la nueva pickup seguirán los lineamientos generales de su producción a nivel global, pero desde la compañía afirmaron que siempre existe algún tipo de adaptación y ajuste a lo que es el uso en un mercado como la Argentina. “Nosotros fabricamos en nuestra planta más de 220 configuraciones de Hilux distintas entre sí. No es lo mismo un uso en un país como Colombia, con la temperatura, condiciones de uso, diferencias de altura que tenés y que requiere condiciones de frenado diferentes. Con lo cual siempre tenés que hacer calibraciones de motor, suspensión, frenos y demás de acuerdo a las características de cada mercado”, sumó Salinas.

Desde la compañía afirmaron que tendrá una adaptación y ajuste a lo que es el uso en un mercado como la Argentina NATHAN LEACH-PROFFER

Como requisito indispensable del proyecto, la Tacoma debe aplicar con la tecnología híbrida, pero el presidente de Toyota Argentina no descartó que más adelante también se venda con otro tipo de motorización (a nivel global se ofrece con dos alternativas: la naftera con el motor 2.4L Turbo i-FORCE y la híbrida que combina este con uno eléctrico).

El presidente de Toyota Argentina no descartó que en un futuro se venda con otro tipo de motorización

El futuro de la producción de Hiace, Hilux y SW4

En paralelo a la nueva planta, Toyota presentará al público la renovación de la Hilux el próximo 12 de diciembre, para la cual invirtieron aproximadamente unos US$400 millones (su nuevo frente ya se pudo ver en el papamóvil). La inversión conjunta de ambos proyectos rondará los US$1800 millones.

Luego de la renovación de la pickup vendrá el turno del SW4, el SUV que deriva de la camioneta. Además de estos dos modelos, en Zárate se ensambla el utilitario Hiace, que ya cuenta con un espacio reservado dentro del predio para ampliar su capacidad productiva. Actualmente se ensamblan unas 3000 unidades al año y buscan elevar ese número a por lo menos 10.000 anuales.

Toyota Hiace

Sobre qué puede pasar en el futuro luego de que se comience a vender la Tacoma, Salinas argumentó que la demanda irá determinando el volumen de producción de Hilux. “Nosotros pensamos que claramente vamos a estar sobrepasando las 200.000 unidades de producción teniendo la Tacoma y la Hilux en su conjunto”, definió.

Al mismo tiempo, aseguró que continuarán con un modelo de negocios sostenido por la exportación de vehículos utilitarios, sobre todo considerando que el mercado local no tiene el volumen necesario para sostener por sí solo la industria.

“Nosotros pensamos que claramente vamos a estar sobrepasando las 200.000 unidades de producción teniendo la Tacoma y la Hilux en su conjunto”, comentó Salinas

“Apuntamos con Tacoma al mismo esquema que tenemos hoy con Hilux, que es básicamente América del Sur, Centroamérica y Caribe. Estimamos que del total de producción de Tacoma, aproximadamente el 70% va a ser para exportación. Hoy, en el caso de Hilux y SW4, enviamos al exterior cerca del 80%”.

El presidente de la terminal aseguró que desde el comienzo de la producción el modelo contará con el contenido regional necesario para poder exportar a todos los países de la región y que están trabajando estrechamente con los proveedores locales para que la integración nacional y regional sea muy similar a la de Hilux. “Hay un lindo desafío para todo el autopartismo argentino de poder participar de este proyecto para que podamos tener más partes locales que nos brinden, de alguna manera, competitividad y ese contenido que necesitamos para poder exportar”, resumió.

El cronograma de desembolsos y el rol del RIGI

El RIGI exige completar durante los primeros dos años al menos el 40% del monto mínimo de inversión requerido. En el caso de Toyota, el cronograma aprobado contempla US$19,5 millones durante el primer año y US$147,75 millones durante el segundo, contados desde la notificación de la aprobación.

Salinas aclaró que los desembolsos responderán a las necesidades del proyecto, por lo que podrían adelantarse al cronograma. También explicó que toda la inversión se financiará con fondos propios de Toyota, sin financiamiento externo.

El RIGI exige completar durante los primeros dos años al menos el 40% del monto mínimo de inversión requerido

Para poder aplicar al RIGI, la industria automotriz encontró su puerta de ingreso bajo el apartado “Tecnología”, donde una de las condiciones establecía que la inversión debía justificar la producción vinculada con la movilidad en base a nuevas tecnologías de motorización y tecnologías de transición energética, es decir, de motorización híbrida o eléctrica. Por eso es que toda la inversión contenida dentro del régimen especial debía ser para este tipo de vehículos.

“El RIGI fue esencial para poder conseguir la aprobación para este proyecto porque venimos de una Argentina con reglas de juego cambiantes en los últimos años. Da un paraguas que, a nuestro entender, es lo que debería ocurrir en la Argentina en el futuro sin necesidad de que tuvieran que existir herramientas de este tipo”, definió sobre el régimen que busca incentivar las inversiones en el país en sectores específicos y entre los cuales no estaba el automotor en un primer momento.

“En la operatoria normal que existe en cualquier otro lugar del mundo vos podés pagar al exterior, remitir dividendos y disponer de los dólares que vas generando con tu propia exportación. El RIGI, de alguna manera, da un marco de previsibilidad importante al momento de hacer una inversión tan grande”, agregó.

La planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde actualmente fabrica los modelos Hilux, SW4 y Hiace

Sobre la estructura separada que exige el régimen para identificar las inversiones y operaciones del proyecto, Salinas reconoció que sería ideal poder hacer todo dentro de una misma empresa, pero entiende la lógica detrás de la reglamentación. “El tener y saber a qué reglas nos vamos a atener por los próximos 30 años era más relevante que por ahí la incomodidad que significa tener una estructura legal independiente para poder llevar adelante el proyecto de Tacoma”, remarcó.

“Nosotros estamos próximos a cumplir 30 años de producción. Y ahora estamos sentando las bases, te diría, para la Toyota de los próximos 30 años en la Argentina. Por supuesto que todo esto es una decisión empresarial de inversión, de mirada de largo plazo, pero que siempre tiene que ser validada por el cliente que te termina eligiendo y que termina haciendo que esto sea una realidad. Con lo cual estará en nuestras condiciones de competitividad, en el atractivo que tengan nuestros productos para los clientes en Argentina y de toda Latinoamérica, que esto vaya ocurriendo”, cerró el ejecutivo.