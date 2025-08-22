Toyota deja de vender uno de sus modelos más destacados en Brasil

Toyota, la marca líder en ventas de 0 km en la Argentina en lo que va del año, anunció oficialmente que dejará de comercializar el Toyota Yaris en Brasil, a seis años de su lanzamiento en ese mercado. En cuanto a los motivos, la terminal explicó que la decisión responde a una reconfiguración de la estructura productiva de sus plantas en Brasil.

De todos modos, la automotriz aclaró que el modelo continuará fabricándose en la planta de Sorocaba, San Pablo, Brasil, con destino a mercados de exportación como la Argentina, donde seguirá vigente dentro del catálogo “por muchos años más”.

En el mercado argentino, el Toyota Yaris se ofrece únicamente en versión hatchback con caja automática y mantiene un sólido desempeño comercial, ya que en los primeros siete meses del año acumuló 19.188 patentamientos, cifra que lo ubica muy cerca del podio de los autos más vendidos. El ranking lo encabeza el Fiat Cronos (21.663 unidades), seguido por el Peugeot 208 (20.989) y la Toyota Hilux (19.686).

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Cuánto cuesta el Toyota Yaris en agosto

Para el octavo mes del año, Toyota aplicó un aumento del 3,5% en toda la gama del Yaris, con el objetivo de mantenerlo competitivo en un contexto en el que los autos registraron la mayor suba de precios en lo que va de 2025, impulsada por el incremento del 13% en el tipo de cambio del dólar durante julio.

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $26.721.000

$26.721.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $29.683.000

$29.683.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $31.921.000

También para mantener un buen ritmo de ventas, Toyota Compañía Financiera de Argentina el 1 de julio comenzó a ofrecer junto al Banco Galicia financiación en dólares para todos los modelos de la marca, convirtiéndose así en la primera en brindar la posibilidad de comprar un auto financiado en la divisa estadounidense. Cabe destacar que esta propuesta solo rige para personas cuya actividad comercial esté habilitada para operar en moneda extranjera.

Todos los modelos de Toyota se pueden financiar en dólares, cumpliendo con ciertos requisitos Pedro Danthas

Las condiciones son las siguientes: permiten financiar en dólares cualquier auto de la marca hasta un 90% de su valor, con una tasa del 9% anual y un plazo máximo de 48 meses.

“Esta nueva herramienta de financiación facilita y amplía el acceso a vehículos Toyota y potenciará aún más el crecimiento del sector automotriz en 2025. La posibilidad de financiarse en dólares dinamiza al mercado con una alternativa más para adecuarse a las necesidades de cada cliente y favorece el crecimiento de la economía”, dijo Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.