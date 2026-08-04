Toyota publicó los precios para agosto 2026: los modelos que están más baratos

Con los patentamientos de julio, Toyota se mantuvo como la automotriz con más ventas en el acumulado del año, con 45.830 unidades registradas entre enero y julio. Sin embargo, ese volumen representó una baja del 27% frente al mismo período de 2025, acorde al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En términos generales, el mercado también continuó en retroceso: durante los primeros siete meses del año se patentaron 339.359 vehículos 0km, lo que representó una caída interanual del 12,8%, según datos de Acara.

En ese contexto, la automotriz japonesa decidió aumentar para agosto únicamente los precios de dos modelos: el Yaris y el utilitario Hiace, ambos con un ajuste del 2%. El resto de la gama mantuvo los mismos valores que en julio.

Los cinco modelos más baratos de Toyota en agosto

De esta manera, así quedó el precio de la versión más accesible del Yaris, el modelo más económico de la automotriz japonesa:

Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $35.354.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

El segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, su nuevo SUV del segmento B que se adentró de lleno en el mercado tras su la lanzamiento comercial oficial.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

Toyota Yaris Cross

En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000

Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder de su segmento y también del mercado argentino en lo que va del año.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble): $49.325.000

Toyota Hilux

En el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina. Todas las versiones aquí mencionadas corresponden a la entrada de gama de cada modelo, siendo la opción más barata para cada uno de ellos.

Así quedó, entonces, el ranking de precios partiendo desde la alternativa con menor equipamiento: