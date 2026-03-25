Llega a la Argentina un nuevo SUV con mucha tecnología y foco en el confort

En el último tiempo, se produjo una fuerte actualización de los portfolios de las automotrices. Con la apertura de las importaciones y apalancándose también en cambios impositivos, llegaron SUV, crossovers, pickups y hasta nuevas marcas al país.

Y es en esa línea que Renault, que viene pisando fuerte en varios segmentos, lanzó la preventa del Boreal, su nuevo SUV del segmento C.

El modelo llega importado desde la planta que Renault Group posee en Curitiba, Brasil, y se ofrecerá en tres versiones, Evolution, Techno e Iconic. Con este lanzamiento, la marca busca reforzar su posicionamiento en un segmento cada vez con más competitivo y demandado.

En términos mecánicos, toda la gama estará impulsada por el motor turbo 1.3 TCe de 156 CV y 270 Nm de torque, asociado a una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo con seis marchas.

Las tres versiones equipan una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo

Además, Renault pondrá a disposición el sistema R-PASS a través del Renault Store, un acceso digital a la preventa que incluye beneficios exclusivos. Entre ellos, financiación de $17.000.000 a 18 meses con tasa 0 a través de Mobilize Financial Services, seis meses de seguro todo riesgo bonificado y un kit de bienvenida con merchandising oficial de la línea Boreal de The Originals.

En cuanto a los precios, se informaron los siguientes:

Renault Boreal Evolution: $50.000.000

$50.000.000 Renualt Boreal Techno: $55.300.000

$55.300.000 Renualt Boreal Iconic: $58.500.000

La versión más económica parte desde los $50.000.000

Qué ofrece cada versión del Boreal

Evolution

Su versión entrada de gama, la Evolution, ofrece: cargador inalámbrico, faros full LED con secuencia de bienvenida y despedida, luces traseras dinámicas, tablero digital de 7”, pantalla multimedia de 10,1”, llantas de aleación de 18” en color gris y tapizados de cuero sintético en tono negro. A eso se suma sistema de audio Arkamys Auditorium con seis parlantes, selector electrónico de cambios (e-shifter) y levas al volante.

El tamaño del tablero instrumental y de la pantalla multimedia varía según la versión

En materia de seguridad es bastante completo ya que incluye seis airbags, control crucero adaptativo con función Stop & Go, limitador de velocidad, asistente de arranque en pendiente, sensores y cámara de retroceso, alerta de distancia y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, ciclistas e intersecciones. También suma alerta de fatiga, aviso de abandono de carril, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y asistencia de emergencia en maniobras.

Por último, la gama de colores estará compuesta por Blanco Glaciar, Gris Cassiopée, Gris Estrella y Negro Nacre.

Techno

La versión Techno se posiciona como el punto de equilibrio dentro de la gama, con un salto importante en tecnología y confort respecto de la variante de entrada. Entre sus principales novedades aparece un tablero digital de 10 pulgadas junto a la pantalla multimedia OpenR del mismo tamaño, que incorpora los servicios de Google integrados, como Maps, Play y el asistente de voz.

También suma conectividad a través de la aplicación My Renault, lo que permite acceder a distintas funciones del vehículo desde el celular, además de ofrecer cinco modos de manejo (incluido un modo Smart).

La variante intermedia suma My Renault, que permite acceder a información del auto desde el celular

En términos de confort, incorpora asientos con ajuste eléctrico en seis direcciones, mientras que en el exterior se distingue por las llantas de aleación de 18 pulgadas en color negro, faros antiniebla delanteros, barras de techo y antena tipo shark.

En seguridad, refuerza la dotación con sensores de estacionamiento delanteros y laterales, alerta de punto ciego, asistente de salida segura para pasajeros y alerta de tráfico cruzado trasero. Además, suma detección trasera con asistente de mantenimiento de carril en situaciones de emergencia, ampliando el paquete de asistencias a la conducción.

La gama de colores incluye el Azul Mercurio como tono de lanzamiento, junto con Blanco Glaciar, Gris Cassiopée, Gris Estrella y Negro Nacre.

Iconic

La versión Iconic, tope de gama, suma una serie de elementos que elevan un tanto el confort como la tecnología a bordo respecto de la variante Techno. Entre los principales diferenciales aparece el techo solar panorámico con apertura eléctrica y el diseño bitono con techo negro, un recurso cada vez más buscado en este segmento.

La versión más equipada trae techo panorámico

En el interior, el salto también es claro. Incorpora un sistema de audio firmado por Harman Kardon con 10 parlantes, junto con un asiento del conductor con ajuste eléctrico, memoria y función de masaje, un detalle poco habitual en este rango de precios. A eso se agrega la apertura de baúl manos libres con accionamiento eléctrico, que mejora la practicidad en el uso cotidiano.

En términos de diseño, se distingue por las llantas diamantadas de 19 pulgadas y por un tapizado exclusivo en cuero sintético de color azul marino, que le da una identidad propia dentro de la gama.

En seguridad, refuerza la propuesta con asistencias a la conducción más avanzadas. Suma sistema de centrado de carril, cámara 360° con visión 3D, asistente de estacionamiento automático, luces altas automáticas y asistente de parada de emergencia, configurando un paquete más completo en línea con lo que hoy ofrece el segmento.

A todos los colores mencionados anteriormente se suma, para esta opción, el Azul Mercurio.