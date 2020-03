Un Bugatti del futuro

Además del diseño aerodinámico extremo, el Bugatti Vision Le Mans estaría impulsado por iones

La marca francesa presentó un concept car impulsado por iones, el Vision Le Mans

14 de marzo de 2020

Aunque no compite en ninguna carrera desde mediados de la década de 1990, , la marca de híperdeportivos Bugatti presentó su visión del que podría ser el auto deportivo del futuro. Denominado Vision Le Mans, llama la atención no solo por su aerodinámica extrema sino porque su sistema de propulsión que no es ni eléctrico ni de hidrógeno sino de iones. Se trata de una tecnología muy avanzada, que los investigadores del famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT) ya han puesto en práctica. La propulsión por iones se basa en aplicar diferentes voltajes en las partes delantera y trasera del vehículo. Los electrodos instalados en el frontal provocan que las moléculas del aire pierdan electrones y obtengan una carga positiva; eso hace que sean atraídos por la parte trasera del vehículo, que está cargada negativamente. Durante el recorrido de un extremo a otro del vehículo estos iones empujan el aire, con lo cual generan el movimiento.

El Bugatti Vision Le Mans sería realmente rápido, incluso más veloz que un Fórmula 1, aunque estaría limitada por el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) a 750 CV y 1100 kg de peso.

De todas formas, y a pesar de su espectacularidad, el Vision Le Mans no verá la luz; Bugatti confirmó que sólo es un proyecto de este estudiante y que no tiene previsto fabricarlo, ni mucho menos volver a las míticas 24 Horas de Le Mans.