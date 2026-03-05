Llegó un nuevo SUV chino a la Argentina con foco en familias numerosas y bajo consumo

La industria automotriz china, sin lugar a dudas, está conquistando distintas partes del mundo gracias al gran avance que logró en materia de electrificación. De hecho, a partir de un beneficio tributario que permitió el ingreso de 50.000 unidades electrificadas sin pagar el arancel extrazona del 35%, desembarcaron numerosos modelos a la Argentina que prometen patear el tablero y contribuir a que el país avance hacia la movilidad eléctrica, algo que por el momento no se encuentra del todo fuerte.

Uno de los modelos que desembarcó en el mercado gracias a ese beneficio económico fue el DFSK E5, que llegó en una única versión. Se trata de un Sport Utility Vehicle (SUV) de siete plazas con tecnología híbrida enchufable y, además, el primer modelo de origen chino en llegar al país con configuración Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

El SUV tiene una capacidad máxima de siete pasajeros

Este tipo de sistema resulta una alternativa interesante para quienes aún no se animan a dar el salto a un vehículo 100% eléctrico, ya que no depende exclusivamente de la carga de la batería.

Dimensiones, interior y diseño

Al ser un SUV de siete plazas estamos hablando de un auto de gran porte: mide 4,760 mm de largo, 1,865 mm de ancho y 1,710 mm de alto; la distancia entre ejes es de 2,785 mm lo que se traduce en un generoso espacio para las dos primeras filas de asientos.

Por fuera luce un diseño prolijo y sobrio, con líneas que le aportan un aspecto futurista. En el frente incorpora faros full LED con una guía lumínica que recorre toda la trompa e incluso ilumina el emblema de la marca. En este caso, el recurso estético le sienta muy bien y, además, aporta una mayor visibilidad para la conducción nocturna.

La carrocería se ofrece en una gama de tres colores, los más populares del mercado local: Negro Onix, Blanco Nieve y Gris Plateado (tonalidad de la unidad probada por LA NACION). En los laterales incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas en tono gris, mientras que los espejos exteriores ofrecen plegado eléctrico automático al abrir y cerrar el vehículo.

El DFSK E5 incorpora luces Daytime Running Lights (DRL)

Al ingresar al habitáculo se percibe de inmediato un buen nivel de comodidad y un cuidado aspecto visual, con detalles en madera y buenos espacios portaobjetos. De hecho, incorpora un compartimiento que permite guardar el celular y cerrar una tapa (sin carga por inducción, pero con toma disponible), un recurso pensado para reducir la tentación de usar el celular al volante.

Los asientos, generosos en dimensiones, cuentan con tapizado de eco-cuero perforado y, en el caso de los delanteros, regulación eléctrica, lo que facilita encontrar una posición de manejo cómoda. Además, incorpora un techo con apertura eléctrica, disponible únicamente para las plazas delanteras.

El volante reúne los comandos justos y necesarios: permite configurar el control de crucero (que no es adaptativo), manejar el sistema de audio, regular el volumen y atender llamadas telefónicas cuando el celular está conectado, entre otras funciones. La conectividad a Android Auto y Apple CarPlay es vía Bluetooth, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

La central multimedia es de 12,3 pulgadas

El panel de instrumentos es digital, con una pantalla de 7 pulgadas que muestra de forma clara la información esencial del vehículo. A su lado se integra la central multimedia de 12,3 pulgadas, de generosas dimensiones. Si bien su arranque es algo lenta apenas se enciende el vehículo, luego responde con rapidez al interactuar con las distintas funciones y configuraciones.

Entre los dos asientos delanteros se encuentra un torpedo que cuenta con los comandos para seleccionar el modo de conducción puramente eléctrico (EV), que ofrece una autonomía de poco más de 90 kilómetros —aunque el tablero con la batería al 100% diga 100 kilómetros— o híbrido (HEV). Además del freno de mano eléctrico, la función Auto Hold, la gestión de los modos de manejo y otros sistemas del vehículo.

La caja es una automática E-CVT

Las plazas de la segunda fila ofrece un espacio generoso y dos salidas de aire, mientras que los dos asientos de la tercera fila están pensados para personas de baja estatura.

Al igual que el conjunto lumínico delantero, el sector trasero también incorpora tecnología LED y un juego interesante. El baúl, que no dispone de apertura eléctrica, ofrece una capacidad de 187 litros con las tres filas de asientos en uso, aunque puede ampliarse hasta 542 litros al rebatir los asientos de la última fila.

Motorización, seguridad y precio

Sin dudas, uno de sus puntos más jugosos es la motorización, en gran parte responsable de que el modelo haya ingresado dentro del beneficio impositivo reglamentado por el Gobierno. La marca define a este sistema como un “súper híbrido enchufable”, denominación que se explica porque el motor naftero no impulsa directamente las ruedas, sino que cumple la función de alimentar la batería.

Bajo el capot equipa un motor naftero de cuatro cilindros en línea que entrega 100 CV y 128 Nm de torque. Este propulsor trabaja en conjunto con un motor eléctrico que desarrolla 174 CV y 300 Nm de par máximo, lo que da como resultado una potencia combinada de 217 CV. Esa cifra se percibe claramente en el uso diario, sobre todo cuando se requiere una respuesta inmediata: pese al tamaño de la carrocería, el empuje eléctrico le permite reaccionar con rapidez. Todo esto se asocia a una caja automática E-CVT, que brinda una buena sensación de marcha, sin tirones.

Tanto la iluminación delantera como la trasera es LED XIAXIANKUAN

El andar del auto es muy bueno. Se lo percibe sólido, cómodo, con una suspensión bien lograda y la reacción al acelerarlo, como ya se mencionó, es rápida. A su vez, ofrece cuatro modos de manejo: Normal, Sport, Eco y Nieve, aunque la tracción es delantera. En lo que refiere a los consumos, en un uso mixto la unidad declaró 4,6L/100 kilómetros.

Además, equipa cámara de marcha atrás de buena calidad y sensores traseros que se activan al engranar la reversa. En ese momento, el sistema reduce automáticamente el volumen de la música o la radio, lo que contribuye a una maniobra más segura.

En lo que respecta a la seguridad este modelo cuenta sólo con cuatro airbags, dos frontales y dos laterales, aviso de cinturón de seguridad, Sistema Anti-bloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Control Electrónico de Estabilidad (ESP), Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU), Control de Descenso (HDC), Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) y Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS), herramienta clave en este tipo de vehículos que no cuentan con un neumático de auxilio, sino que traen un kit de reparación.