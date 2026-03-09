Así es el sistema de control vial que detecta a los conductores que usan el celular al volante

En la Ciudad de Buenos Aires ya funcionan desde hace un tiempo diversas cámaras de fiscalización que no sólo controlan la velocidad o detectan cuando un vehículo cruza un semáforo en rojo, sino que también identifican a conductores que circulan sin cinturón de seguridad o utilizando el celular al volante.

En esa línea, la Municipalidad de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, anunció la instalación de diversos dispositivos de control con el objetivo de reforzar la seguridad vial en distintos puntos de la localidad.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de cámaras capaces de detectar a conductores que utilizan el teléfono celular mientras manejan, una conducta considerada de alto riesgo porque implica desviar la atención del camino, así también casos en los que no se utilicen los cinturones de seguridad obligatorios.

Estos nuevos equipos fueron instalados en Avenida Siete Lagos 125 y Avenida Arrayanes 400, dos puntos estratégicos donde las autoridades buscan reforzar los controles y desalentar conductas peligrosas al volante.

Puntos donde se instalaron cámaras que detectan el uso del celular al volante

Ahora bien, sobre Boulevard Nahuel Huapi 1500 se incorporó un nuevo dispositivo destinado al control de velocidad, con el objetivo de promover una conducción más segura y garantizar el respeto de los límites establecidos en ambos sentidos de circulación.

Asimismo, informaron que se ha reforzado el sistema de control existente sobre la Ruta Nacional 40, en los sectores de Bandurrias (km 2119) y Puerto Manzano (km 2109), lo que permitirá realizar tareas de fiscalización en ambos sentidos de circulación.

Por otro lado, se instalaron dos dispositivos tipo tótem en los accesos a la localidad, ubicados en los kilómetros 2105 y 2122 de la Ruta Nacional 40, los cuales permitirán obtener datos estadísticos del flujo vehicular y sumar herramientas de identificación vehicular mediante reconocimiento de dominios, contribuyendo a las tareas de prevención y seguridad.

En Villa La Angostura incorporaron cámaras que detectan el uso del celular al volante

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que se encuentran trabajando en la elaboración de un convenio destinado a fortalecer los mecanismos de cobro de infracciones que se encuentran impagas. La iniciativa también apunta a facilitar el cobro de multas a vehículos con patente extranjera, una situación frecuente en una localidad turística como Villa La Angostura.

Según remarcaron las autoridades locales, la implementación de estas medidas y de los nuevos dispositivos de control tiene un enfoque principalmente preventivo y con el objetivo es desalentar conductas de riesgo, reducir la velocidad en zonas urbanas y contribuir a una convivencia vial más segura, priorizando el cuidado de quienes circulan por la localidad.