Un coleccionista compró la polémica Ferrari eléctrica por un valor que alcanzó un récord mundial

El primer ejemplar de producción del Ferrari Luce, el modelo con el que la automotriz italiana ingresó en la era de los vehículos completamente eléctricos y generó polémica en el sector, se vendió por US$40 millones y se convirtió en el auto 0km más caro subastado en la historia.

La operación se realizó el sábado 15 de agosto durante la subasta organizada por RM Sotheby’s en la Monterey Car Week, en California. La unidad, identificada como “Chassis 0”, había recibido por la subastadora una estimación previa superior a US$1,1 millones, pero terminó alcanzando un valor más de 36 veces mayor.

El comprador fue Herbert Wertheim, optometrista e inventor que a su vez fundó Brain Power Inc., una compañía dedicada al desarrollo de tecnologías y productos para lentes ópticas. El mismo empresario un año antes había pagado US$26 millones por un Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, también subastado con fines benéficos en Monterey. Ese resultado había establecido el récord para un vehículo nuevo vendido en una subasta hasta lo superó con el Luce.

Herbert Wertheim compró el primer ejemplar de producción del Ferrari Luce en US$40 millones (RM Sotheby´s) ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

La denominación “Chassis 0” hace referencia a que es el primer modelo de producción del programa Ferrari Luce. El mismo cuenta con la condición acreditada mediante una placa instalada.

Además de su lugar dentro de la serie, el auto posee una configuración única creada por Ferrari Tailor Made, el programa de personalización de la marca. El diseño fue desarrollado alrededor del concepto de la luz, con una combinación de colores y materiales que no se ofrecerá de la misma manera en otra unidad.

La carrocería está terminada en Madreperla Semi-Gloss, una pintura creada especialmente para este ejemplar. Su pigmento iridiscente produce reflejos que varían del verde al violeta de acuerdo con la intensidad y el ángulo de la luz.

El modelo está terminado en el color Madreperla Semi-Gloss (RM Sotheby´s) ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

En el habitáculo se utilizó cuero metálico Le Mans en color Perla, combinado con elementos secundarios Grigio Corvara en lugar del negro empleado habitualmente por Ferrari. La personalización también comprende llantas específicas, pinzas de freno realizadas a medida y el emblema del Cavallino Rampante dispuesto sobre un fondo blanco óptico.

Los US$40 millones serán destinados en su totalidad a The Ferrari Foundation, la organización benéfica estadounidense que financia futuras iniciativas educativas.

El monto total de la operación será donado a la fundación Ferrari (RM Sotheby´s) ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

Pese a que la operación ya fue cerrada, Wertheim todavía no recibirá el vehículo. El Luce regresará a Maranello para completar su preparación y la entrega definitiva está prevista para el primer trimestre de 2027. La unidad fue construida según las especificaciones regulatorias de Estados Unidos.

El primer Ferrari completamente eléctrico

Presentado oficialmente en mayo de este año, el Luce representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente de Ferrari. Es el primer modelo de la marca impulsado exclusivamente por baterías y abandona tanto los motores de combustión como los sistemas híbridos utilizados en otros vehículos de Maranello.

Su diseño fue realizado en colaboración con LoveFrom, el estudio encabezado por Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, y Marc Newson. El resultado también rompe con las proporciones habituales de los deportivos de la compañía, ya que cuenta con cinco plazas, cuatro puertas —las traseras con apertura invertida— y una carrocería concebida para combinar altas prestaciones con mayor practicidad.

El diseño del Luce fue realizado en colaboración con LoveFrom, el estudio encabezado por Jony Ive, exjefe de diseño de Apple

El sistema de propulsión utiliza cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan una potencia máxima conjunta de 1050 CV. Se alimentan mediante una batería de 122 kWh, con la que Ferrari declara una autonomía superior a 530 kilómetros. La velocidad máxima anunciada es de 310 km/h.

El precio de lista del modelo parte de aproximadamente €550.000, según la información difundida durante su lanzamiento.