Un informe revela los lugares del país con más muertes por accidentes de tránsito

El año pasado, en la Argentina fallecieron 4060 personas como consecuencia de 3255 siniestros viales fatales, según informó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, en su Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025.

Pero si bien el dato está a la baja a nivel nacional en relación a períodos anteriores, las cifras no son homogéneas. Al analizar la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes, surgen marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones, con provincias del norte argentino que exhiben valores muy superiores al promedio nacional.

Las mayores tasas de mortalidad vial se registraron en Misiones, con 17,9 fallecidos cada 100 mil habitantes, seguida por Santiago del Estero (16,1) y Catamarca (13,9). También se ubicaron por encima del promedio nacional (de 8,8) provincias como Chaco (13,8), Tucumán (13,3) y La Pampa (13,0), lo que refleja una elevada incidencia de víctimas fatales en varias regiones del Noroeste argentino (NOA) y el Noreste (NEO)

En el extremo opuesto aparecen las jurisdicciones con menor mortalidad vial. La Ciudad de Buenos Aires registró la tasa más baja del país, con apenas 2,7 fallecidos cada 100 mil habitantes, seguida por Chubut (4,6) y Santa Cruz (6,0). Más atrás se ubicaron Buenos Aires, Neuquén y San Juan, todas con una tasa de 7,3, por debajo del promedio nacional.

Misiones es la provincia con la tasa de mortalidad vial más alta Muangsatun - Shutterstock

Los motociclistas, las principales víctimas

En lo que respecta al perfil de las víctimas fatales, el año pasado se mantuvo la tendencia observada en períodos anteriores: predominan los hombres jóvenes de entre 15 y 34 años, con una fuerte incidencia de los usuarios de motocicletas.

De hecho, el NEA es la región donde las motos tienen la mayor participación entre las víctimas fatales, con un 61% del total, seguida por el NOA, con un 58%.

Ambos valores se ubican muy por encima del promedio nacional, que es del 46%, y contrastan con lo que ocurre en la Patagonia, donde los ocupantes de motos representan apenas el 20% de las víctimas mortales.

Si bien el informe mencionado no aporta información específica sobre el uso del casco, las cifras permiten inferir que en esas regiones los motociclistas presentan conductas de circulación más riesgosas, entre ellas una menor utilización de este elemento de seguridad.

Por qué la Ciudad de Buenos Aires registra la tasa más baja

Como se mencionó anteriormente, la Ciudad de Buenos Aires registra la tasa de mortalidad vial más baja del país (no sólo entre motociclistas, sino en términos generales).

Para comprender qué factores contribuyen a estos bajos niveles de siniestralidad fatal, el Automóvil Club Argentino (ACA) y FIA Región IV elaboraron el "Estudio Observacional 2025 sobre el comportamiento vial de motociclistas en la Ciudad de Buenos Aires", un relevamiento destinado a analizar los hábitos de circulación y el cumplimiento de las principales normas de seguridad por parte de los usuarios de motos.

Informe sobre el comportamiento de los motociclistas en la Ciudad, elaborado por el ACA y la FIA

Los resultados arrojaron datos alentadores. Sobre más de 2000 motocicletas relevadas, el estudio registró que el 92,8% de los ocupantes utilizaba casco y lo llevaba correctamente colocado. Según el relevamiento, el punto de menor uso de casco en la Ciudad fue entre Avenida Libertador y Avenida Bullrich.

Además, el 81,6% de las motos circulaba con las luces encendidas, una exigencia establecida por ley, mientras que el 98,2% contaba con espejos retrovisores.

Sin embargo, el relevamiento identificó que casi 2 de cada 10 motociclistas usaban el teléfono celular mientras manejaban. Entre los motociclistas comerciales (delivery, mensajería) el porcentaje ascendía al 26,4%. En contrapartida, los conductores comerciales mostraron un mayor uso de ropa reflectiva (13,8%) que los particulares (7,5%).

“Los resultados muestran que hay avances importantes en cuanto al uso del casco, pero que existen aún desafíos vinculados a los hábitos de conducción y las distracciones. Estos datos son fundamentales para comprender dónde están las oportunidades de mejora y cómo intervenir de manera efectiva”, señalaron desde FIA Región IV.

Por su parte, desde el ACA destacaron la importancia de la formación continua para acompañar la evolución de la movilidad. “El crecimiento sostenido del uso de motocicletas requiere fortalecer las acciones de concientización. La seguridad vial se construye entre todos los actores del ecosistema vial y la formación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir incidentes”.

En paralelo, el ACA y la FIA realizaron, en el marco del Día de la Seguridad Vial, una jornada destinada a conductores de Uber Moto en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la actividad se llevó a cabo un taller teórico-práctico a cargo de instructores del ACA, quienes brindaron recomendaciones para una conducción más segura, promovieron el uso correcto del casco y compartieron herramientas para minimizar los riesgos en el tránsito.

“La movilidad en moto sigue creciendo y eso plantea nuevos desafíos para la seguridad vial. Desde Uber buscamos acompañar esa evolución con herramientas tecnológicas diseñadas para ayudar a promover hábitos de manejo más seguros durante los viajes con Uber Moto”, indicaron desde Uber Argentina.