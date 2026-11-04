Un superdeportivo de BYD se accidentó cuando intentaba superar los 500 km/h y romper un récord

El Yangwang U9 Xtreme, el hiperdeportivo eléctrico de BYD, protagonizó un fuerte accidente en China durante una jornada de pruebas en un circuito cerrado. El vehículo perdió el control, se desvió de su trayectoria e impactó contra las barreras de protección, lo que provocó importantes daños en su estructura.

Las imágenes del episodio comenzaron a circular en los últimos días y muestran las consecuencias del choque. Uno de los elementos más afectados fue el conjunto del eje trasero, que se desprendió por completo a raíz del impacto. También se registraron roturas en los sectores delantero y posterior de la carrocería.

Así fue el choque del BYD Yangwang U9 Xtreme

Pese a la violencia del accidente, el piloto pudo salir del vehículo y no sufrió lesiones de gravedad. Además, el habitáculo permaneció intacto y no hubo reportes de un incendio en el paquete de baterías. De hecho, estos dos aspectos llamaron la atención por la magnitud de los daños que sufrió el auto.

Hasta el momento, BYD no difundió un informe técnico sobre lo sucedido ni precisó a qué velocidad circulaba el modelo cuando perdió el control. Según informó el medio especializado Electrek, el accidente ocurrió durante el tercer intento de una jornada de ensayos en la que el equipo buscaba superar los 450 km/h.

El objetivo de la automotriz era llevar al U9 Xtreme más allá de los 500 km/h, una marca que todavía representa un desafío para los fabricantes de autos de producción. Sin embargo, el modelo ya cuenta con un antecedente que lo posicionó entre los vehículos más veloces del mundo.

El 14 de septiembre de 2025, el hiperdeportivo alcanzó los 496,22 km/h en el circuito ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania. Con ese registro superó los 490,484 km/h que había conseguido el Bugatti Chiron Super Sport 300+ en 2019, hasta entonces la referencia de velocidad para un auto de producción.

¿Cómo es el Yangwang U9 Xtreme?

El modelo pertenece a Yangwang, la división de vehículos de lujo de BYD, y representa una de las apuestas más ambiciosas de la compañía en materia de tecnología eléctrica. Está equipado con cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que entregan una potencia combinada superior a los 3000 CV. Cada uno puede alcanzar un régimen de hasta 30.000 rpm.

Así luce el BYD Yangwang U9

Su desarrollo se apoya en una arquitectura eléctrica de ultra alta tensión de 1200 voltios, una de las principales diferencias respecto de otras propuestas de la marca. Además, utiliza la plataforma e⁴, que administra de manera independiente los cuatro motores y permite distribuir el torque en función de las condiciones de conducción.

A esto se suma el sistema de control inteligente de carrocería DiSus-X, con una calibración específica para mejorar la estabilidad y el comportamiento dinámico en circuito.

Para soportar las exigencias de circulación a velocidades extremas, BYD también rediseñó el sistema de refrigeración e incorporó frenos carbocerámicos con componentes de aleación de titanio. Por su parte, los neumáticos son semislick GitiSport e·GTR² PRO, desarrollados junto con el fabricante Giti para soportar las elevadas exigencias de velocidad y adherencia.