Una automotriz china lanzó un sedán que busca competir con el Toyota Corolla

Changan, una automotriz china que comercializa el Grupo Antelo en el país, amplió su oferta de vehículos electrificados en la Argentina con la llegada del EADO Plus, un sedán híbrido enchufable (PHEV) que se incorpora al mercado local con una propuesta centrada en la eficiencia. Se trata del segundo modelo electrificado de la marca en el país, luego del lanzamiento del CS55 Plus PHEV, uno de los SUV más comercializados del segmento.

Con 4,77 metros de largo, el EADO Plus PHEV se posiciona dentro del segmento de los sedanes medianos/grandes. Su principal diferencial está en el sistema híbrido enchufable iDD (Intelligent Dual Drive), que permite utilizar el vehículo en modo completamente eléctrico y recurrir al motor de combustión cuando las condiciones de manejo o la distancia del recorrido lo requieren.

El modelo cuenta con 5 años de garantía

El sistema de propulsión está compuesto por un motor naftero de 1.5 litros y 101 HP y uno eléctrico de 212 CV, que desarrolla 330 Nm de torque. Ambos están asociados a una transmisión electrificada de triple embrague y la tracción es delantera. El conductor puede seleccionar tres modos de funcionamiento: EV, HEV e iDD Sport, según priorice el uso eléctrico, la eficiencia o las prestaciones.

La batería tiene una capacidad de 18,4 kWh y utiliza tecnología de litio-hierro-fosfato (LFP). Según los datos informados por la marca, permite alcanzar una autonomía de hasta 132 kilómetros en modo 100% eléctrico, bajo ciclo NEDC, una cifra pensada principalmente para cubrir los desplazamientos urbanos cotidianos sin utilizar combustible. La batería admite carga en corriente alterna de hasta 7,4 kW.

Es decir, puede utilizarse en entornos urbanos en modo 100% eléctrico y recurrir al motor naftero cuando se necesita cubrir trayectos más largos, combinando así eficiencia en el uso cotidiano con mayor autonomía para viajes.

En el habitáculo, uno de los principales elementos de tecnología es el sistema Dual Screen, compuesto por un tablero digital de 12,25 pulgadas y una pantalla multimedia central de 13,2 pulgadas. El conjunto incorpora Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, además de un asistente de voz inteligente en español.

La central multimedia está ubicada en posición vertical

La dotación se completa con climatizador automático, techo solar panorámico eléctrico, tapizados en cuero ecológico y regulación eléctrica para el asiento del conductor.

En materia de seguridad, el sedán incorpora un paquete de asistencias a la conducción que incluye cámara HD de 360° con dashcam integrada, control de velocidad crucero adaptativo inteligente, asistente para tránsito urbano, centrado de carril, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. También dispone de seis airbags, control electrónico de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX.

La garantía es de cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo, mientras que la batería cuenta con una cobertura de ocho años o 150.000 kilómetros. El nuevo modelo ya se encuentra disponible para exhibición en los 16 concesionarios oficiales de Changan en la Argentina. Se encuentra en tres colores: Blanco Perla, Gris Silver y Gris Dark.

Por su parte, el EADO Plus PHEV inicia así su desembarco en el mercado argentino con un precio de preventa de US$29.990.