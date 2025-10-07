Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos

El objetivo de la campaña de financiación es mantener los buenos números que la terminal viene mostrando en el año; cómo son las condiciones según el modelo
El mercado automotor experimenta un gran nivel de ventas en la Argentina. Los patentamientos, según el último reporte de Acara, acumulan 500.089 operaciones, un 60,4% arriba de lo alcanzado en igual período, pero de 2024.
Sin embargo, en los últimos dos meses, producto de los cambios en la cotización del dólar y tras un primer semestre en el que el sector ajustó por debajo de la inflación acumulada, los precios sufrieron un importante incremento. Tras una suba cercana al 12% de agosto a octubre, muchas automotrices rediseñan sus estrategias comerciales, donde la financiación juega un rol clave para mantener las ventas.
Por ello, para octubre Volkswagen comunicó que lanzará una campaña de financiación a tasa 0% para todos los modelos de su gama, con plazos entre 12 y 18 meses y la posibilidad de financiar hasta $20.000.000. Para los modelos de entrada de gama, Polo y el nuevo Tera, se ofrece una tasa 0% fija con un monto de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 meses.
En el caso de los modelos Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro el plazo es hasta 12 meses con tasa 0% fija con un monto máximo de $15.000.000. Además, el Vento GLI y el nuevo Tiguan ofrecen un plazo de financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0% fija con un monto máximo de $12.000.000.
Para el caso de la gama Amarok está disponible una financiación de $20.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses. En el caso de la versión Trendline 4x2 se ofrece una financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000.
Los precios de Volkswagen para octubre:
POLO
- Polo Track MSI MT: $33.030.200
- Polo Comfortline 170TSI AT: $38.482.700
- Polo Highline 170TSI AT: $41.626.100
- Polo GTS 250TSI AT: $48.517.200
VIRTUS
- Virtus MSI MT: $40.165.400
- Virtus Trendline 170 TSI AT: $42.395.850
- Virtus Comfortline MSI MT: $43.257.750
- Virtus Highline 170TSI AT: $47.075.650
- Virtus Exclusive 250TSI AT: $53.058.450
TERA
- Tera Trend MSI MT: $32.323.650
- Tera Comfort 170TSI AT: $36.553.050
- Tera High 170TSI AT: $40.114.650
- Tera Outfit 170TSI AT: $41.116.350
NIVUS
- Nivus 170TSI MT: $38.325.300
- Nivus Trendline 200TSI AT: $40.681.900
- Nivus Comfortline 200TSI AT: $43.041.150
- Nivus Highline 200TSI AT: $46.474.450
- Nivus Outfit 200TSI AT: $47.542.200
T-CROSS
- T-Cross Trendline 170TSI: $44.671.350
- T-Cross Trendline 200TSI AT: $46.970.950
- T-Cross Comfortline 200TSI AT: $50.803.950
- T-Cross Highline 200TSI AT: $56.077.150
- T-Cross Extreme 200TSI AT: $57.486.600
TAOS
- Taos Comfortline 250TSI AT: $52.509.700
- Taos Highline 250TSI AT: $59.029.250
- Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $59.548.700
VENTO
- Vento GLI 350TSI DSG: $68.033.700
TIGUAN
- Tiguan Life 350TSI DSG 4x4 MY23/24: $84.847.100
- Tiguan Life 250TSI DSG: $74.197.000
- Tiguan R-Line 250TSI DSG: $78.093.400
SAVEIRO
- Saveiro Trendline CS MSI MT: $37.923.750
- Saveiro Comfortline CD MSI MT: $40.443.250
- Saveiro Extreme CD MSI MT: $44.853.100
AMAROK
4X2:
- Trendline TDI MT: $51.773.850
- Comfortline TDI MT: $57.446.800
- Comfortline TDI AT: $62.711.600
- Highline TDI MT: $63.543.650
- Highline TDI AT: $69.746.550
- Trendline TDI MT: $59.964.650
4X4:
- Trendline TDI MT: $59.964.650
- Comfortline V6 AT: $74.461.900
- Highline V6 AT: $87.297.300
- Extreme V6 AT: $93.166.550
- Hero V6 AT: $93.166.550
- Black Style V6 AT: $93.456.700