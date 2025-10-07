Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos

El mercado automotor experimenta un gran nivel de ventas en la Argentina. Los patentamientos, según el último reporte de Acara, acumulan 500.089 operaciones, un 60,4% arriba de lo alcanzado en igual período, pero de 2024.

Sin embargo, en los últimos dos meses, producto de los cambios en la cotización del dólar y tras un primer semestre en el que el sector ajustó por debajo de la inflación acumulada, los precios sufrieron un importante incremento. Tras una suba cercana al 12% de agosto a octubre, muchas automotrices rediseñan sus estrategias comerciales, donde la financiación juega un rol clave para mantener las ventas.

Por ello, para octubre Volkswagen comunicó que lanzará una campaña de financiación a tasa 0% para todos los modelos de su gama, con plazos entre 12 y 18 meses y la posibilidad de financiar hasta $20.000.000. Para los modelos de entrada de gama, Polo y el nuevo Tera, se ofrece una tasa 0% fija con un monto de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 meses.

En el caso de los modelos Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro el plazo es hasta 12 meses con tasa 0% fija con un monto máximo de $15.000.000. Además, el Vento GLI y el nuevo Tiguan ofrecen un plazo de financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0% fija con un monto máximo de $12.000.000.

Para el caso de la gama Amarok está disponible una financiación de $20.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses. En el caso de la versión Trendline 4x2 se ofrece una financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000.

Los precios de Volkswagen para octubre:

POLO

Polo Track MSI MT: $33.030.200

$33.030.200 Polo Comfortline 170TSI AT: $38.482.700

$38.482.700 Polo Highline 170TSI AT: $41.626.100

$41.626.100 Polo GTS 250TSI AT: $48.517.200

VIRTUS

Virtus MSI MT: $40.165.400

$40.165.400 Virtus Trendline 170 TSI AT: $42.395.850

$42.395.850 Virtus Comfortline MSI MT: $43.257.750

$43.257.750 Virtus Highline 170TSI AT: $47.075.650

$47.075.650 Virtus Exclusive 250TSI AT: $53.058.450

TERA

Tera Trend MSI MT: $32.323.650

$32.323.650 Tera Comfort 170TSI AT: $36.553.050

$36.553.050 Tera High 170TSI AT: $40.114.650

$40.114.650 Tera Outfit 170TSI AT: $41.116.350

NIVUS

Nivus 170TSI MT: $38.325.300

$38.325.300 Nivus Trendline 200TSI AT: $40.681.900

$40.681.900 Nivus Comfortline 200TSI AT: $43.041.150

$43.041.150 Nivus Highline 200TSI AT: $46.474.450

$46.474.450 Nivus Outfit 200TSI AT: $47.542.200

T-CROSS

T-Cross Trendline 170TSI: $44.671.350

$44.671.350 T-Cross Trendline 200TSI AT: $46.970.950

$46.970.950 T-Cross Comfortline 200TSI AT: $50.803.950

$50.803.950 T-Cross Highline 200TSI AT: $56.077.150

$56.077.150 T-Cross Extreme 200TSI AT: $57.486.600

TAOS

Taos Comfortline 250TSI AT: $52.509.700

$52.509.700 Taos Highline 250TSI AT: $59.029.250

$59.029.250 Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $59.548.700

VENTO

Vento GLI 350TSI DSG: $68.033.700

TIGUAN

Tiguan Life 350TSI DSG 4x4 MY23/24: $84.847.100

$84.847.100 Tiguan Life 250TSI DSG: $74.197.000

$74.197.000 Tiguan R-Line 250TSI DSG: $78.093.400

SAVEIRO

Saveiro Trendline CS MSI MT: $37.923.750

$37.923.750 Saveiro Comfortline CD MSI MT: $40.443.250

$40.443.250 Saveiro Extreme CD MSI MT: $44.853.100

AMAROK

4X2:

Trendline TDI MT: $51.773.850

$51.773.850 Comfortline TDI MT: $57.446.800

$57.446.800 Comfortline TDI AT: $62.711.600

$62.711.600 Highline TDI MT: $63.543.650

$63.543.650 Highline TDI AT: $69.746.550

$69.746.550 Trendline TDI MT: $59.964.650

4X4: