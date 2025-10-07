LA NACION

Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos

El objetivo de la campaña de financiación es mantener los buenos números que la terminal viene mostrando en el año; cómo son las condiciones según el modelo

El nuevo Tera se ofrece una tasa 0% fija con un monto de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 meses
El mercado automotor experimenta un gran nivel de ventas en la Argentina. Los patentamientos, según el último reporte de Acara, acumulan 500.089 operaciones, un 60,4% arriba de lo alcanzado en igual período, pero de 2024.

Sin embargo, en los últimos dos meses, producto de los cambios en la cotización del dólar y tras un primer semestre en el que el sector ajustó por debajo de la inflación acumulada, los precios sufrieron un importante incremento. Tras una suba cercana al 12% de agosto a octubre, muchas automotrices rediseñan sus estrategias comerciales, donde la financiación juega un rol clave para mantener las ventas.

Por ello, para octubre Volkswagen comunicó que lanzará una campaña de financiación a tasa 0% para todos los modelos de su gama, con plazos entre 12 y 18 meses y la posibilidad de financiar hasta $20.000.000. Para los modelos de entrada de gama, Polo y el nuevo Tera, se ofrece una tasa 0% fija con un monto de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 meses.

En el caso de los modelos Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro el plazo es hasta 12 meses con tasa 0% fija con un monto máximo de $15.000.000. Además, el Vento GLI y el nuevo Tiguan ofrecen un plazo de financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0% fija con un monto máximo de $12.000.000.

El nuevo Tiguan ofrece un plazo de financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0, con un monto máximo de $12.000.000
Para el caso de la gama Amarok está disponible una financiación de $20.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses. En el caso de la versión Trendline 4x2 se ofrece una financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000.

Los precios de Volkswagen para octubre:

POLO

  • Polo Track MSI MT: $33.030.200
  • Polo Comfortline 170TSI AT: $38.482.700
  • Polo Highline 170TSI AT: $41.626.100
  • Polo GTS 250TSI AT: $48.517.200
El Polo Track arranca en los $33.030.200
VIRTUS

  • Virtus MSI MT: $40.165.400
  • Virtus Trendline 170 TSI AT: $42.395.850
  • Virtus Comfortline MSI MT: $43.257.750
  • Virtus Highline 170TSI AT: $47.075.650
  • Virtus Exclusive 250TSI AT: $53.058.450
El Virtus cotiza desde los $40.165.400
TERA

  • Tera Trend MSI MT: $32.323.650
  • Tera Comfort 170TSI AT: $36.553.050
  • Tera High 170TSI AT: $40.114.650
  • Tera Outfit 170TSI AT: $41.116.350
El Tera se volvió el más económico de la marca: figura a $32.323.650
NIVUS

  • Nivus 170TSI MT: $38.325.300
  • Nivus Trendline 200TSI AT: $40.681.900
  • Nivus Comfortline 200TSI AT: $43.041.150
  • Nivus Highline 200TSI AT: $46.474.450
  • Nivus Outfit 200TSI AT: $47.542.200
El Nivus arranca en los $38.325.300
T-CROSS

  • T-Cross Trendline 170TSI: $44.671.350
  • T-Cross Trendline 200TSI AT: $46.970.950
  • T-Cross Comfortline 200TSI AT: $50.803.950
  • T-Cross Highline 200TSI AT: $56.077.150
  • T-Cross Extreme 200TSI AT: $57.486.600
El T-Cross comienza en los $44.671.350
TAOS

  • Taos Comfortline 250TSI AT: $52.509.700
  • Taos Highline 250TSI AT: $59.029.250
  • Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $59.548.700
El Taos arranca en los $52.509.700
VENTO

  • Vento GLI 350TSI DSG: $68.033.700
El Volkswagen Vento GLI tiene un precio de $68.033.700
TIGUAN

  • Tiguan Life 350TSI DSG 4x4 MY23/24: $84.847.100
  • Tiguan Life 250TSI DSG: $74.197.000
  • Tiguan R-Line 250TSI DSG: $78.093.400
El nuevo Tiguan comienza en los $74.197.000
SAVEIRO

  • Saveiro Trendline CS MSI MT: $37.923.750
  • Saveiro Comfortline CD MSI MT: $40.443.250
  • Saveiro Extreme CD MSI MT: $44.853.100
La Saveiro arranca en los $37.923.750
AMAROK

4X2:

  • Trendline TDI MT: $51.773.850
  • Comfortline TDI MT: $57.446.800
  • Comfortline TDI AT: $62.711.600
  • Highline TDI MT: $63.543.650
  • Highline TDI AT: $69.746.550
  • Trendline TDI MT: $59.964.650
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $49.308.450 en agosto
4X4:

  • Trendline TDI MT: $59.964.650
  • Comfortline V6 AT: $74.461.900
  • Highline V6 AT: $87.297.300
  • Extreme V6 AT: $93.166.550
  • Hero V6 AT: $93.166.550
  • Black Style V6 AT: $93.456.700
